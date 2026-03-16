Дикаприо прв пат со девојката Виторија Черети на Оскарите

Лос Анџелес – 51-годишната актерска ѕвезда Леонардо Дикаприо, со мустаќи, кои ја поделија јавноста, прошета сам по црвениот тепих пред церемонијата на доделувањето на 98. Оскари во недела, 15 март, во театарот Долби во Лос Анџелес. Во меѓувреме, неговата девојка 27-годишната Италијанка, Виторија Черети се придружи на ѕвездата од „Една битка по друга“ на церемонијата, што го одбележа првото нивно заедничко појавување како двојката на доделување награди откако почнаа да се забавуваат пред речиси три години.

За време на монологот на Конан О’Брајан, Черети можеше да се види до Дикаприо додека водителот го претвори актерот во нов мем.

Реакцијата на актерот „фатен неподготвен“ брзо се прошири на интернет, но гледачите ја забележаа и поддршката што седеше веднаш до него.

Во виралната објава на X, италијанската манекенка, се насмевнува во текот на делот додека камерите остануваат на двојката. Моментот им даде на обожавателите редок, несценариоран поглед на нив заедно за време на неговата голема вечер за најдобар актер за „Една битка по друга“.

Шегата беше едноставна и брутална. Конан О’Брајан ја нарече филмската ѕвезда „крал на мемите“ за време на неговиот монолог, а потоа го покани Дикаприо да направи нов. Поранешниот водител на доцните вечерни емисии го поттикна: „Ајде да направиме нов мем со Лео веднаш“. Камерата ја префрли на 51-годишната холивудска ѕвезда во публиката додека екранот трепкаше: „Тоа чувство кога не се согласуваше со ова“.

Во снимката, добитникот на Оскар одговара со несмасна насмевка и мало кревање раменици со истакнати мустаќи, што ја надополнува шегата. Во меѓувреме, Черети, 27, продолжува да се смее покрај него во нејзината темноцрвена тоалета. Тејана Тејлор, од другата страна на Лео, може да се види со насмевка, додека присутните во близина се смеат на шегата. Реакциите брзо се натрупаа. Еден корисник напиша: „Енергијата на Лео „Не се пријавив за ова“ ми ја праќа“. Друг рече дека ќе биде „на секој групен разговор во Америка до утро“.

Ознаката „крал на мемите“ не дојде од никаде. Порано оваа година, Дикаприо стана вирален и на Златните глобуси во 2026 година откако рекламниот клип го покажа невообичаено анимиран во публиката. Ноќта на Оскарот само го продолжи тој период.

Тој беше номиниран за најдобар глумец за „Една битка по друга“. Сепак, Мајкл Б. Џордан победи за „Грешници“, иако Дикаприо блирираше во улогата. Всушност, Лео за секоја улога треба да добие Оскар (н.з.). Сепак, филмот на Дикаприо имаше огромна ноќ. Тој ја предводеше церемонијата со 13 номинации и освои награди за најдобар филм, најдобар режисер, најдобро адаптирано сценарио, најдобро кастинг, најдобра монтажа и најдобра глумец за споредна улога.

Вечерта на Леонардо Дикаприо и Виторија Черети за доделувањето на Оскарите година го означи најновото поглавје во нивната тивко стабилна романса, по месеци на скромни заеднички појавувања и врска што првпат се појави во јавноста во август 2023 година.