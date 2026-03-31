Девет од 10 германски индустриски фирми очекуваат војната во Иран да влијае на нивниот бизнис

Девет од 10 германски производствени компании очекуваат војната во Иран да влијае на нивниот бизнис, откри водечки економски институт денеска.

Институтот ИФО со седиште во Минхен соопшти дека само девет отсто од индустриските фирми во анкета изјавиле дека не предвидуваат дека ќе бидат погодени од конфликтот.

„Конфликтот директно влијае на производството, но пред сè предизвикува голема неизвесност“, рече Клаус Волрабе, раководител на анкетите во ИФО. „Многу компании се подготвуваат за дополнителни оптоварувања во наредните месеци“.

Повеќе од три четвртини од индустриските компании во Германија (78%) ги наведоа растечките цени на енергијата како главен извор на загриженост, додека 36% посочија ограничувања на транспортните правци и проблеми со снабдувањето со меѓупроизводи и суровини.

Институтот соопшти дека 16% од компаниите стравуваат од прекин на воздушниот товарен сообраќај.

Нешто помалку од една четвртина, или 24%, очекуваат побарувачката да се намали на клучните извозни пазари.

Понатаму, многу компании гледаат финансиски ризици, како што се неизвесни трошоци за превоз и логистика, зголемување на премиите за осигурување или зголемени ризици за плаќање.

„Резултатите јасно покажуваат дека економските последици од војната во Иран веќе можат да се видат сега и би можеле да се зголемат преку различни канали“, рече Волрабе. „Колку подолго трае неизвесноста, толку поголеми ќе бидат економските проблеми за компаниите.“