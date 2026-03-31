Девет од 10 германски индустриски фирми очекуваат војната во Иран да влијае на нивниот бизнис

31/03/2026 12:00

Девет од 10 германски производствени компании очекуваат војната во Иран да влијае на нивниот бизнис, откри водечки економски институт денеска.

Институтот ИФО со седиште во Минхен соопшти дека само девет отсто од индустриските фирми во анкета изјавиле дека не предвидуваат дека ќе бидат погодени од конфликтот.

„Конфликтот директно влијае на производството, но пред сè предизвикува голема неизвесност“, рече Клаус Волрабе, раководител на анкетите во ИФО. „Многу компании се подготвуваат за дополнителни оптоварувања во наредните месеци“.

Повеќе од три четвртини од индустриските компании во Германија (78%) ги наведоа растечките цени на енергијата како главен извор на загриженост, додека 36% посочија ограничувања на транспортните правци и проблеми со снабдувањето со меѓупроизводи и суровини.

Институтот соопшти дека 16% од компаниите стравуваат од прекин на воздушниот товарен сообраќај.

Нешто помалку од една четвртина, или 24%, очекуваат побарувачката да се намали на клучните извозни пазари.

Понатаму, многу компании гледаат финансиски ризици, како што се неизвесни трошоци за превоз и логистика, зголемување на премиите за осигурување или зголемени ризици за плаќање.

„Резултатите јасно покажуваат дека економските последици од војната во Иран веќе можат да се видат сега и би можеле да се зголемат преку различни канали“, рече Волрабе. „Колку подолго трае неизвесноста, толку поголеми ќе бидат економските проблеми за компаниите.“

ММФ: Војната во Иран ја поттикнува инфлацијата и ги загрозува синџирите на снабдување
Во февруари непроменета просечната камата на депозитите, а кај кредитите со годишен пад од 0,45 процентни поени
Словенија издаде обврзници во јуани во вредност од 500 милиони евра
Средба Славески- Шjиаочjинг Ју: Народна банка внимателно ги следи светските ризици и е подготвена за соодветно реагирање
„Фајненшл тајмс“: Брокерот на Хегсет се обидел да купи акции од одбранбени компании пред нападот врз Иран
Македонска берза одбележува 30 години од првиот ден на организирано тргување со хартии од вредност
Пластиката е скриената цена на војната во Иран
Мицкоски на бизнис – форум во Будимпешта: Македонија е отворена за инвестиции и партнерства

