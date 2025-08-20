Десина земји се подготвени да испратат свои војници во Украина за да обезбедат евентуални безбедносни гаранции, објавува Блумберг, повикувајќи се на извори.

Агенцијата не прецизира кои земји се подготвени да го сторат тоа. Се очекува првата фаза од безбедносните гаранции што се развиваат за Киев да биде обука на украински воен персонал.

Европските претставници во вторник разговараа и за плановите за испраќање британски и француски војници во Украина, вклучувајќи го бројот и локацијата на персоналот, велат изворите. Тие рекоа дека „мултинационална сила“ составена претежно од европски војници ќе биде стационирана во Украина, далеку од фронтовските линии.

Американскиот претседател Доналд Трамп во вторник изјави дека Франција, Германија и Велика Британија сакаат да стационираат војници во Украина, додавајќи дека таму нема да има американски војници за време на неговото претседателствување.

Британскиот премиер Кир Стармер претходно изјави дека „коалицијата на оние што се подготвени“ е подготвена да спроведе план за распоредување војници во Украина во случај на прекин на огнот. Во исто време, весникот „Тајмс“ објави дека Лондон го намалува обемот на своите планови за распоредување „мировници“ во Украина.

Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров нагласи дека Русија не гледа никаква можност за компромис по прашањето за распоредување на странски мировни сили во Украина.

Тој истакна дека во таков случај, западните земји нема да сакаат да се согласат за условите за мирно решение, бидејќи овој контингент ќе создаде „факти на терен“. Министерството за надворешни работи ги нарече плановите на некои земји од ЕУ да испратат „мировни сили“ во Украина провокативен чекор насочен кон одржување на нездрави илузии кај властите во Киев.