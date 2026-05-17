Денеска ќе биде посвежо

Времето денеска ќе биде променливо облачно и посвежо со сончеви периоди. Претежно во крајните западни и источни региони ќе има услови за повремен локален дожд. Ќе дува умерен до засилен ветер од западен и северозападен правец наместа со брзина од над 60 километри на час. Мининалната темепратурата ќе биде во интервал од 3 до 13, а максималната од 13 до 23 степени Целзиусови.

И во Скопје ќе биде променливо облачно и посвежо со сончеви периоди. Минималната температура ќе биде 7, а максималната ќе достигне до 20 степени Целзиусови.

Промелниво облачно време ќе се задржи и во наредните денови. Локален пороен дожд грмежи и засилен ветер се очекува во вторник.