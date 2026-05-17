Денеска ќе биде посвежо

17/05/2026 10:01
Фото: Б. Грданоски

 

Времето денеска ќе биде променливо облачно и посвежо со сончеви периоди. Претежно во крајните западни и источни региони ќе има услови за повремен локален дожд. Ќе дува умерен до засилен ветер од западен и северозападен правец наместа со брзина од над 60 километри на час. Мининалната темепратурата ќе биде во интервал од 3 до 13, а максималната од 13 до 23 степени Целзиусови.

И во Скопје ќе биде променливо облачно и посвежо со сончеви периоди. Минималната температура ќе биде 7, а максималната ќе достигне до 20 степени Целзиусови.

Промелниво облачно време ќе се задржи и во наредните денови. Локален пороен дожд грмежи и засилен ветер се очекува во вторник. 

Поврзани содржини

Автопатот Кичево – Охрид: Авантура тешка една милијарда долари
„Марш за ангелите“ за прв пат во Виница
„Левица“: Кој го штити „Орфеј травел?!
СДСМ објави нова бомба за 93 тендери вредни 18 милиони евра за Мастеф .ВМРО вели дека таа е омилена на СДСМ
Продолжуваат градежните работи на булеварот „Борис Трајковски“, „Момин Поток“ и на мостот на Љубљанска
Дневната програма на „Виноскоп“ одложена за утре поради врнежи
„Прв до врв“ во Скопје – утре посебен сообраќаен режим поради спортскиот настан
Левица: ВМРО-ДПМНЕ и ВЛЕН го предлагаат истиот „смешен“ закон за игри на среќа што го напаѓаа во опозиција

Најчитани