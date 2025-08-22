Декласифицирани документи откриваат: Клинтон бил подготвен да ја прими Русија во НАТО

Поранешниот американски претседател Бил Клинтон му рекол на рускиот претседател Владимир Путин во 2000 година дека проширувањето на НАТО нема да претставува закана за Москва и ветил дека ќе ја разгледа можноста Русија да се приклучи на алијансата.

Ова го покажуваат декласифицираните документи објавени од истражувачката организација „Архива за национална безбедност“ на Универзитетот „Џорџ Вашингтон“.

„Уште од самиот почеток на процесот на проширување на НАТО, знаев дека тоа може да биде проблем за Русија. Бев чувствителен на тоа и сакам да биде јасно дека проширувањето на НАТО не ја загрозува Русија на никаков начин“, беше цитирана изјавата на Клинтон во записникот од разговорот со Путин во Кремљ на 4 јуни 2000 година.

Документот, како што е наведено, е подготвен од Белата куќа.

„Сериозен сум кога велам дека сум подготвен да разговарам за членството на Русија во НАТО“, рекол 42-от американски претседател. „Разбирам дека домашните околности во Русија го прават ова невозможно сега, но на крајот Русија треба да биде дел од која било организација што го држи цивилизираниот свет заедно. Ако нашите наследници се фокусираат едни на други како главни закани, ќе ја пропуштат можноста заеднички да решаваат други проблеми. Разбирам дека за многу Руси, НАТО сè уште има негативна конотација. Сепак, се надевам дека ќе видите дека земјите од Централна Европа не се чувствуваат загрозени од Русија. Сакаме да бидеме од помош. Особено сега треба да се обидеме да постигнеме договор за тоа како ќе изгледа светот во следните десет години. Сериозен сум во врска со овој предлог“, беше цитирана изјавата на Клинтон.

Клинтон додал дека е задоволен од обновата на соработката меѓу Русија и НАТО и рече дека таа целосно се вратила во нормала.

Разговорот меѓу Путин и Клинтон во Кремљ

Во февруари 2024 година, во интервју за Такер Карлсон, Владимир Путин изјави дека Русија можела да стане членка на НАТО доколку САД покажеле искрена желба за тоа на почетокот на 2000-тите.

Путин се потсети на средбата со Клинтон во 2000 година во Кремљ. „Го прашав: „Слушај, Бил, што мислиш, ако Русија го покрене прашањето за приклучување кон НАТО, дали тоа би било можно?“ Одеднаш рече: „Знаеш, интересно е, мислам дека би можело.“

„Доколку тогаш речеше „Да“, процесот на приближување ќе беше започнал и на крајот (пристапувањето на Русија во НАТО) би можело да се случи, доколку ја видевме искрената желба на нашите партнери за тоа“, рече рускиот лидер.

Путин понудил да се потврди овој разговор кај Клинтон.

„Никогаш не би рекол нешто такво доколку не се случеше“, нагласи Путин.