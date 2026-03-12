„Дејли Меил“: Моџтаба Хамнеи е во кома, ногата му е ампутирана

Техеран – Моџтаба Хамнеи, 56-годишен шиитски свештеник, е избран за нов врховен водач по смртта на неговиот татко, кој со децении беше најмоќната политичка и религиозна фигура во Иран. Неговиот избор беше потврден од Собранието на експерти, телото кое има овластување во политичкиот систем на Иран да го избира врховниот водач на државата.

Исто така, имаше извештаи дека новиот ирански водач е сериозно повреден во неодамнешните напади. Според некои медиумски извештаи, Хамнеи е во кома, а во тие напади наводно останал без нога. Сепак, оваа информација не е официјално потврдена од иранските власти, пишува Дејли Меил.

Американскиот претседател Доналд Трамп го опиша изборот на Моџтаба Хамнеи како „неприфатлив“, додека израелските власти изјавија дека ќе продолжат со воените операции против иранското раководство.

Изборот на син за наследник дополнително предизвика контроверзии, бидејќи тоа е прв пат од Исламската револуција во 1979 година врховната власт во Иран ефикасно да се пренесе од татко на син. Критичарите го гледаат ова како чекор кон династички модел на владеење во земја што произлезе од соборувањето на монархијата.