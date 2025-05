Дебел слој сахарска прашина го покри Крит, луѓето да не излегуваат

Дебел слој сахарска прашина покри делови од Крит и создаде речиси надреална сцена во Ираклион и Ханија, каде што небото стана портокалово, а воздухот стана задушлив. Прашината во комбинација со високи температури и повремени дождови го отежнуваат дишењето и секојдневните активности.

Дирекцијата за цивилна заштита на регионот Крит ги повика граѓаните да избегнуваат излегување, особено постарите лица, децата и сите со срцеви или респираторни проблеми. Според метеоролозите, оваа ситуација би можела да трае до недела навечер, кога се очекува да ослабнат југоисточните ветрови што носат прашина од Северна Африка кон грчките острови.

The island of Crete in the Mediterranean Sea was covered by a cloud of sand from the Sahara Desert pic.twitter.com/tuMtI9WOpD

