Србија се договори со унгарски МОЛ, го зголемува својот удел во НИС

Србија и унгарската нафтена компанија МОЛ постигнаа компромис и ги решија сите отворени прашања поврзани со акционерскиот договор за Нафтената индустрија на Србија (НИС). Договорот вклучува можност Србија да го зголеми својот удел во сопственоста, гаранции за работењето на рафинеријата Панчево и поголеми овластувања на српските претставници во администрацијата на НИС, објави министерката за рударство и енергетика Дубравка Ѓедовиќ Хандановиќ на својот профил на Инстаграм.

Една од клучните точки на договорот се однесува на можната продажба на акциите на Гаспромнефт. Доколку руската компанија постигне договор со МОЛ за продажба на својот удел од 56,15 проценти во НИС, а Канцеларијата за контрола на странски средства на САД (OFAC) ја одобри трансакцијата, Србија ќе купи дополнителни пет проценти од акциите. Ова би ѝ овозможило на државата да стекне дополнителни права при донесување или блокирање на важни одлуки од државен интерес.

Унгарската страна се обврза дека рафинеријата за нафта Панчево ќе продолжи да работи како и досега. Ова значи одржување барем на истиот просечен годишен капацитет што го имаше рафинеријата во текот на четиригодишниот период на успешно работење на НИС пред воведувањето на санкциите од САД.

„Токму таквото работење на рафинеријата, неопходно за снабдување на српскиот пазар со нафтени производи, беше едно од клучните прашања за српската страна и горда сум што успеавме да постигнеме многу важен и корисен договор за граѓаните на Србија“, нагласи министерката.

Според новиот договор, српските претставници во Одборот на директори на НИС ќе имаат поголеми овластувања од порано. Ова се однесува и на донесувањето одлуки и на можноста за блокирање на оние што би можеле да бидат неповолни за Србија.

„Државата Србија немала такво влијание од 2008 година, кога НИС беше приватизиран“, нагласи Ѓедовиќ Хандановиќ. Конечно, таа рече дека Србија продолжува да работи на трајно решение за иднината на НИС по воведувањето на санкциите од САД.

„Продолжуваме посветено да работиме на наоѓање долгорочно решение за НИС по воведувањето на санкциите на САД, за кои државата Србија, нејзината влада и нејзините граѓани не сносат никаква одговорност“, напиша министерката.