Давкова ќе го пречека црногорскиот претседател Милатовиќ во Скопје

31/03/2026 08:55

Претседателката Гордана Сиљановска-Давкова, денес – 31 март 2026 година, вторник, ќе го пречека претседателот на Црна Гора, Јаков Милатовиќ, кој ќе престојува во дводневна официјална посета на земјава.

Црногорскиот претседател ќе биде пречекан со највисоки државни и воени почести на церемонија во Кабинетот на претседателот, по што ќе следи тет-а-тет средба на претседателите, а потоа и пленарен состанок на македонската и црногорската делегација. Во рамки на официјалната посета ќе биде потпишан Меморандум за соработка помеѓу Младинските совети при Кабинетите на двајцата претседатели.

Претседателот на Црна Гора ќе положи венец на гробот на Гоце Делчев во црквата „Св. Спас“ во Скопје.

На 1 април 2026 година, среда, во 10 часот, претседателката Гордана Сиљановска-Давкова и претседателот Јаков Милатовиќ ќе одржат заедничко предавање на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Поврзани содржини

Најчитани