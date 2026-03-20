Дали Трамп се ослободува од уште еден противник: Американските обвинители отворија истрага против претседателот на Колумбија

Колумбискиот претседател Густаво Петро е под истрага на најмалку двајца американски федерални обвинители. Истрагите се спроведуваат во Менхетен и Бруклин и се фокусираат на можната поврзаност на Петро со трговијата со дрога. Истрагите се во рана фаза и сè уште не е јасно дали ќе резултираат со обвиненија.

Американскиот претседател Доналд Трамп и Густаво Петро се сметаат за жестоки противници. Трамп претходно остро го критикуваше Питер, нарекувајќи го „болен“.

„Колумбија е многу болна, ја води болен човек кој сака да произведува кокаин и да го извезува во САД. Нема да функционира уште долго“, рече Трамп кратко по апсењето на венецуелскиот претседател Николас Мадуро.

На почетокот на 2025 година, Петро одби да прифати американски воени авиони што транспортираа депортирани Колумбијци и постојано ги повикуваше американските војници да не го слушаат Трамп.

Во октомври минатата година, Министерството за финансии на САД воведе санкции врз Петро и членовите на неговото семејство, замрзнувајќи им го имотот во САД и ограничувајќи им го патувањето во странство. Како причина беше наведено дека Петро „дозволил нарко-картелите да цветаат“, додека Трамп ги опиша мерките како заштита на неговата земја.

Петро постојано негираше каква било поврзаност со трговијата со дрога. Неговата администрација ги нагласи постигнатите резултати во намалувањето на одгледувањето кока, како и акциите на војската против вооружените криминални групи.

Истрагите, исто така, вклучуваат тврдења дека средствата за кампањата во 2022 година дошле преку неговиот син, но против самиот Петро не се поднесени кривични обвиненија, објави „Њујорк тајмс“.

Петро ги опиша гореспоменатите обвинувања како политички мотивирани.