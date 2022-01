Д Викенд се враќа со нов албум Dawn FM и специјални гости

САД- По прилично напорна година во која тој настапуваше и објави неколку синглови, Д Викенд ја започнува 2022 година со стил.

Во понеделник наутро, The Weeknd објави дека неговиот последен албум ќе биде објавен овој петок, 7 јануари. Насловен како Dawn FM, албумот ќе има голем број специјални гости, вклучувајќи ги честите соработници Oneohtrix Point Never, Quincy Jones, Tyler, the Creator, Lil Wayne и Џим Кери. Да, твоите очи не те лажат, на новиот албум на Weeknd ќе се најде никој друг освен самиот Ајс Вентура.

Синоќа слушав Dawn FM со мојот добар пријател Abel @theweeknd. Беше длабоко и елегантно и ме танцуваше низ собата. Возбуден сум што ќе играм улога во неговата симфонија. ;^• https://t.co/FV2LoKLYVX

— Џим Кери (@JimCarrey) 3 јануари 2022 година

Уште во август, уметникот познат и како Абел Тесфаје го сподели првиот сингл на албумот, „Take My Breath“, кој беше силен како и сè што досега има објавено. Во објава на Инстаграм пред два дена, Тесфаје објасни зошто е вистинското време да се спушти новиот албум на Weeknd сега.



Ова лето, тој ќе настапува на стадионите како дел од она што сега ќе биде двојна турнеја After Hours и Dawn FM. Ако неговиот настап на полувремето во Супер Боул е некаков показател за тоа што следува, тогаш тоа треба да биде прилично незаборавно.

Покрај неговите музички потфати, The Weeknd има шоу кое излегува на HBO со наслов The Idol со креаторот на Euphoria, Сем Левинсон.