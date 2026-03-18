Црна Гора го затвори Поглавјето 21 во преговорите со ЕУ

Црна Гора повторно се издвојува како најблискиот кандидат до членство во Европската Унија, откако на Меѓувладината конференција во Брисел привремено го затвори Поглавјето 21, кое се однесува на трансевропските мрежи, односно инфраструктурата во транспортот, телекомуникациите и енергетиката. Со тоа земјата стигна до 14 привремено затворени поглавја од вкупно 33, што ја потврдува како најнапредна во пристапниот процес меѓу сегашните кандидати.

Европската комесарка за проширување Марта Кос порача дека Црна Гора е најнапредна во процесот на пристапување кон ЕУ и дека Европската комисија целосно ја поддржува во одржувањето на темпото. Но истата порака содржи и јасна резерва: Брисел бара земјата да продолжи со реформите, особено во владеењето на правото, независноста на судството и усогласувањето на визната политика со европските правила. Тоа значи дека добрата вест за затворено поглавје не е финален триумф, туку потврда дека Подгорица е најблиску до целта, но сè уште не е на целта.