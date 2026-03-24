Црна Гора го ублажи зголемувањето на цените на горивата со намалување на акцизите

Цените на горивата во Црна Гора денес се зголемија за 5 до 7 центи по литар, откако црногорската влада донесе одлука на крајот од минатата недела да ги намали акцизите на дизел горивото за 50 проценти, а на бензинот за 25 проценти. Цената на евродизелот во Црна Гора моментално е 1,57 евра, на евросупер 98 1,56 евра, а на евросупер 95 1,52 евра по литар.

На одлуката на црногорската влада ѝ претходеше проценка дека цените на горивата ќе се зголемат за повеќе од 30 центи по литар, па, како што објави владата во Подгорица, „донесена е одлука за привремено намалување на акцизите за продажба на безоловен бензин и гасни масла, со цел заштита на граѓаните од ненадејни нарушувања на пазарот и зачувување на стабилноста на цените на енергијата“.

Министер: Доколку цената на нафтата ескалира, ќе разгледаме и нови мерки

Министерот за енергетика и рударство во Владата на Црна Гора, Адмир Шахмановиќ, изјави дека снабдувањето со бензински пумпи во Црна Гора е стабилно и дека намалувањето на акцизите ќе ја чини државата околу осум милиони евра месечно.

Тој истакна дека Црна Гора со стратешки и комерцијални резерви може нормално да функционира до два месеци без увоз на гориво. Сепак, како што рече Шахмановиќ, црногорската влада, доколку „цената на нафтата ескалира во големи негативни размери, ќе разгледа воведување нови мерки, вклучително и ослободување на нафтени резерви или ограничување на потрошувачката на нафта и нафтени деривати“.

Според него, во претходниот период, Црна Гора имала релативно поволни цени на горивата во споредба со регионот и Европа, што привлекувало странски возачи на црногорските бензински пумпи. „Имавме случај на граѓани од соседните земји кои полнеле гориво во нашите северни општини, а граѓаните на Србија беа највидливи на бензинските пумпи во Црна Гора“, рече Шахмановиќ.