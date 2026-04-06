Црна Гора брза пополека за членство во ЕУ: Темпирани бомби под оптимизмот

Очајнa за успех, ЕУ се чини дека ја брза Црна Гора кон членство до 2028 година, или најдоцна до 2029 година. Но, под оптимизмот лежат темпирани бомби, вклучувајќи ја долгата сенка на Мило Ѓукановиќ и упорноста на српскиот национализам.

Во Црна Гора денес желбата за пристапување во ЕУ е прифатена со широк консензус. Дури и националистичките партии на Голема Србија, кои претходно водеа кампања користејќи антизападна реторика, сега го тврдат тоа како свое – делумно поради унгарскиот Виктор Орбан, кој покажа дека во рамките на ЕУ, иако позицијата понекогаш е непријатна, а просторот за маневрирање е тесен, сè уште има простор за некој што размислува како нив.

Некои би се придружиле поради принципи и вредности, бидејќи сакаат Црна Гора да стане либерална демократија. Повеќето се привлечени попрагматично од ветувањето за подобри патишта, подобри можности и подобри плати и пензии – дури и ако не е навистина точно дека повисокиот животен стандард е автоматска последица од членството.

Црна Гора е привлечна и за ЕУ: претворањето на Јадранот во „внатрешно море“ е стратешка цел, дури и ако на Брисел ќе му треба и Албанија за тоа. Сепак, главната причина е тоа што на Европската комисија очајно и треба да покаже приказна за успех – нешто што ќе ѝ помогне да излезе од сенката на контроверзното управување со пандемијата на КОВИД, мешаната јавна перцепција за санкциите против Русија и војната меѓу Русија и Украина.

Опозицискиот политичар Иван Вуковиќ, од Демократската партија на социјалистите на Црна Гора (ДПС), вели дека од руската инвазија на Украина во 2022 година, настаните значително се забрзаа: „Гледајќи ги првите бомби што паѓаат врз Киев, лидерите на ЕУ ги сфатија геополитичките предизвици на сегашноста. Неодамна, добиваме многу интензивна административна поддршка од нашите меѓународни партнери; пред неколку години, ова не постоеше.“

Младен Гргиќ – економист кој, не толку одамна како претседателски советник водеше кампања за пристапување до 2028 година – вели дека секој би ѝ завидувал на позицијата на Подгорица во моментов. На 17 март, Конференцијата за пристапување на ЕУ привремено ги затвори преговорите за поглавјето 21 за трансевропските мрежи, 14-то поглавје од 33 што треба да се затвори пред Црна Гора да може да се приклучи на блокот.

„Европската комисија го притиска пристапувањето посилно од нас. За нив, ова е проектот за кој ќе сторат сè. Никогаш не било толку лесно за нас. Порано, нашиот однос со нив беше експлицитно технички; сега кога проширувањето доби политички и геополитички контекст, тие одеднаш станаа толерантни“, тврди Гргиќ.

Тој наведува што значи ова во пракса. Според него, владата не спроведе никакви сериозни структурни реформи; квалитетот на транспонирање на директивите на ЕУ е слаб, само козметички; ситуацијата со владеењето на правото е мизерна – сепак еврократите ги затвораат очите. „Владата мисли дека освен што не предизвикува поголеми проблеми, во основа не мора ништо да прави бидејќи ќе нè примат секако“, вели тој.

Понекогаш, вели тој, Европската комисија дури и не се мачи да ги затвори очите. Наместо тоа, прашува: „„Добро, но можете ли да го направите тоа до 2035 година?“ Црногорската влада ветува: „Секако“; Комисијата: „Добро, тогаш можеме да го штиклираме и ова“.

Црногорскиот новинар Вук Мараш дава конкретен пример: новиот закон за медиуми, на чие изготвување самиот тој работеше како експерт. „Пред да се усвои законот, владата напиша во него дека јавните медиуми треба да останат под контрола на владата. Токму тоа го правеа луѓето на [поранешниот претседател Мило] Ѓукановиќ. Пред пет години, ЕУ не го прифати ова од нив. Денес, меѓутоа, таа замижува и вели: Добро, подоцна некако ќе ги убедиме да не сакаат да ги контролираат јавните медиуми – само конечно да продолжиме напред“, вели тој.

Извори велат дека црногорската влада и Европската комисија се во секојдневен контакт. Ако нешто заглави во Подгорица, Брисел веднаш предлага решение или испраќа експерти кои го разбираат. Бидејќи на класичен балкански начин, кога владите се менуваат во Црна Гора, тие ја отстрануваат целата администрација, што значи дека речиси и да нема компетентни специјалисти во бирократијата. Еден испитаник за БИРН вели дека не е нужно лошо ако неискусни луѓе ги заменат корумпираните службеници, но овие новодојденци обично се толку неподготвени што е полошо отколку да беа корумпирани.

Поради ова, Европската комисија распореди 50 службеници во Подгорица, откако самата црногорска влада побара помош од Брисел за завршување на процесот на пристапување.

Марко Сошиќ, млад политиколог школуван во Шкотска, кој работи во тинк-тенкот Институт Алтернатива со седиште во Подгорица, претходно учествуваше во преговорите за пристапување и опишува како функционира ова.

„Во поглавјето за рибарство, делегација на ЕУ постојано седи во Министерството за земјоделство и доделува задачи: кој што треба да прави. Вработените во министерството кои се навикнати да доцнат и да си одат рано, секогаш се жалат дека барем треба да ги пуштат да излезат на пауза за кафе. Тие се под притисок како никогаш досега да постигнат резултати“, објаснува Сошиќ.

Секое поглавје за пристапување има работна група составена од учесници од граѓанското општество. Тој учествуваше во финансиското поглавје, но кога сфатија дека се само сценографија и немаат никакво влијание дури и врз нацртите, се откажаа. „Министерството прави сè. Тие дури и не нè прашаа; немаше консултации – минатиот пат предложија да има само еден таков состанок годишно“, вели тој.

Ова е чудно, бидејќи претходно ЕУ го поздравуваше критичкиот придонес од граѓанското општество: Брисел ги прочита, ги преиспита и изврши притисок врз владата да ги промени предлозите. Денес, вели Сошиќ, иако еврократите знаат дека предлогот е лош, тие гледаат настрана. Тој го наведува примерот на неодамнешниот закон усвоен од црногорскиот парламент, исполнет со очигледни печатни и правописни грешки, но сепак Европската комисија го одобри и експлицитно побара од пратениците да го донесат точно како што го парафирале. Пратениците не можеа да додаваат забелешки, амандмани или дури да одржат дебата – бидејќи мораа да брзаат.

„Ова не е баш демократско. Но, не можам да се жалам, бидејќи дури и на малку авторитарен начин, тие нè водат во ЕУ“, вели Сошиќ.

Тој верува дека, покрај брзината, Брисел треба да обезбеди и бирократијата да работи со поголем квалитет.

„Пристапувањето во ЕУ е сè уште сложен и длабок процес. Ако влеземе во ЕУ, јас сè уште првенствено ќе бидам граѓанин на Црна Гора, а нашите проблеми ќе останат со нас. Ако нема значајни реформи, работите нема да бидат подобри ниту по пристапувањето.“

Пријатели од Будимпешта

Од удобноста на Европскиот парламент во Брисел, големата слика изгледа многу поидилично. Секако, сè секогаш може да биде подобро, но сè уште има значителни подобрувања во управувањето со отпад, индикаторите за демократија и транспарентност, напорите против семејното насилство и – во споредба со Црна Гора пред осум години – видлив напредок, изјави за БИРН извор од Брисел.Пораката на Европската комисија е јасна, тврди тој: каде што има темпо и работа, наградата нема да изостане.

Но, Европската комисија не е единствената што ѝ помага на Црна Гора на терен. Пред повеќе од десет години, унгарската влада им понуди на земјите од Западен Балкан советници за интеграција во ЕУ, кои обезбедуваат практична помош на лице место, потпирајќи се на своето знаење и експертизата. Ова е класична win-win ситуација: Унгарците добиваат признание, влијание и благодарни локални сојузници; локалното население добива вредна помош. Сите шест земји од Западен Балкан ја прифатија понудата на Будимпешта, особено затоа што унгарската влада ги плаќа платите и трошоците на советниците, што е доста уникатно во дипломатската пракса на ЕУ.

Црна Гора прво побара од Унгарија експерт за човекови и малцински права; Чаба Торо, кој се занимава со општи работи, пристигна подоцна, напролет 2019 година. БИРН се сретна со Торо – сега поврзан со Министерството за ЕУ ​​на Црна Гора – во кафуле веднаш до унгарската амбасада.

„Локално, тие очекуваат од нас да им дадеме шаблони“, вели тој. „Понекогаш треба да се изградат комплетни институции за кратко време – има примери каде што го правиме ова директно заедно“.

Торо вели дека црногорската бирократија е преплавена со задачи. Иако тие во основа ја поздравуваат секоја помош, немаат многу време: „Фактот дека сакаат да постигнат сè во следната тесна година и пол значи притисок и преоптоварување во кое едвај можат да ја користат понудената помош – иако знаат дека е потребна“.

Тој забележува дека амбасадите на земјите од ЕУ кои се критични кон Унгарија честопати се изненадени што, на Балканот, владата на Орбан финансира нешто толку „прогресивно“, а во исто време прави сè што може за да го блокира пристапувањето на Украина во ЕУ. Стоејќи покрај црногорскиот премиер Милојко Спајиќ во 2024 година во Кармелитскиот манастир во Будимпешта, Орбан експлицитно изјави дека иако не ги поддржува амбициите на Украина за членство во ЕУ, ја поддржува Црна Гора со полна сила. Не случајно – водечката црногорска банка CKB на пазарот е во сопственост на унгарската OTP Group, а телекомуникацискиот оператор One е во сопственост на 4iG.

Некои локални испитаници го сметаат унгарското влијание за легитимно, оживување на влијанието на Хабсбуршката монархија. Бидејќи Црногорците постојано ја нарекуваат Австро-Унгарија, она што беше австриско станува, во извесна смисла, и малку унгарско. Секако, има и такви кои се повнимателни поради кинеските кредити што ги користат унгарските компании или поради блиските односи на Орбан со српскиот претседател Александар Вучиќ.

Иван Вуковиќ – пратеник на Демократската партија на социјалистите (ДПС), поранешен градоначалник на Подгорица и сега претседател на Комитетот за прашања на ЕУ на црногорскиот парламент – официјално е оптимист. Иако Вуковиќ има многу критики, како опозициски политичар, тој има и разбирање кон владата: таа мора да спречи затворање на „прозорецот“ што го отвори ЕУ во 2022 година.

„Вистина е дека ова оди на сметка на квалитетот – иако токму условите и начинот на нашето пристапување кон ЕУ се таму каде што не треба да се штеди работа“, вели тој за БИРН.

Сепак, тие штедат: испитаниците, освен неколку прашања за рибарство и земјоделство, не можеа да наведат ниту една област каде што Црна Гора силно би ги истакнала посебните национални интереси наспроти ЕУ. Сошиќ вели дека легендарната црногорска животна филозофија „само опуштете се“, важи и тука.

„Ако ЕУ ја забрани домашната дестилација на ракија или нешто стане невозможно поради новите правила, не би се грижел: ние сме познати по фактот дека дури и да постојат закони, на крајот никој не ги почитува“, вели тој.

Највидливата работа што ја врши обвинителството во моментов е онаа што ја врши под притисок на ЕУ – подобрата и понезависна правда сега во голема мера вклучува гонење на партијата на Вуковиќ, ДПС, која беше на власт од независноста во 2006 година до 2020 година. Минатата есен, обвинителите ги приведоа, меѓу другите, сопственикот на најголемата градежна компанија, поранешниот началник на полицијата, претходниот главен обвинител и раководителот на специјалното обвинителство кое истражува организиран криминал – огромни работи локално и знаци дека обвинителите донекаде се ослободиле од политичкиот притисок.

Торо, исто така, доживеа колку е впечатливо ова. За време на паузата за кафе на голем состанок за владеење на правото, тој се сретна со висок функционер на Министерството за внатрешни работи – паметен, со добар англиски, експерт, енергичен, динамичен.

„Чувствував дека конечно најдов партнер на високо ниво со кого искрено може да се соработува, со кого преговорите нема да заглават. Потоа, на состанокот што продолжи следниот ден, тие објавија дека – врз основа на информациите од Европол – лицето за жал било уапсено претходниот ден од страна на Специјалното обвинителство за организиран криминал. Веројатно го однеле во полициската станица со мојата визит-карта во џебот…“

Најголемото прашање сега е дали Мило Ѓукановиќ, кој доминираше на политичката сцена во Црна Гора три децении или како претседател или како премиер, и ја водеше земјата кон независност и членство во НАТО, останува недопирлив. Пред Хрватска да се приклучи на ЕУ, се случи нешто слично: еманципираниот правосуден систем почна да работи толку напорно што во месеците пред пристапувањето во 2013 година го испратија поранешниот премиер, Иво Санадер, во затвор. Оттогаш, феноменот се нарекува „ефект на Санадер“ и поради него многу влади кандидати се обидуваат да ги одложат поглавјата за владеење на правото што е можно подолго.

Новинарот Вук Марас претходно работел во невладини организации кои поднеле жалби лично против Ѓукановиќ, но неговото искуство покажува дека во овие случаи обвинителите избегнуваат дури и привид на значајна истрага, дури и кога таа вреска дека има нешто за истражување, освен ако нешто не доаѓа од Европол. Дури и тогаш, тие се обидуваат да го измазнат или го избегнуваат со изговори како „потребни се години за да се преведат документи од англиски јазик“ – сè додека не застари.

Затоа беше изненадувачки што црногорските антикорупциски власти неодамна издадоа соопштение: тие ги истражија наводите на невладина организација дека Ѓукановиќ во 2019 година не пријавил часовници во вредност помеѓу 150.000 и 220.000 евра (врз основа на фотографии во печатените статии кои покажуваат дека редовно ги носел), па затоа неговиот имотен лист не го одразува неговото вистинско богатство. Прашањето е дали ќе следи сериозна истрага. Граѓанското општество се надева дека ова е само почеток.

Еден албански центар во Црна Гора е крајбрежниот град Улцињ. Тука речиси и да нема црногорски или српски симболи; Албанските орли се насекаде. Архитектонски, веќе се чувствува како Албанија: на малата градска плажа, Мала Плаза, минарето на џамијата доминира на хоризонтот; а од морето гледајќи назад гледате хотели на шеталиштето, делумно недовршени, со недостасувачки врати и прозорци на средните катови, суров бетон сè уште изложен.

Тоа е град со 20.000 жители во кој пристигнав на последниот ден од сезоната. Ресторанот се отвори за последен пат пред паузата; албанскиот сопственик – по сопствено признание „позната фудбалска легенда“ – беше среќен што дојдов од Унгарија. Рече дека играл во Кечкемет, а неговиот најдобар пријател, кој ја води пекарницата спроти, има голем синџир пекари во Будимпешта. Сепак, можете да кажете дека сте во Улцињ, а не во Албанија, бидејќи локалното население преминува на германски јазик пред италијански – на крајот на краиштата, ова некогаш беше Југославија.

На ракија и вино во својот дом во Улцињ, тој објасни зошто е скептичен во врска со сегашната поставеност во Подгорица. Тој вели дека Црна Гора докажува дека она што треба да биде невозможно во теорија, сè уште може да функционира во пракса.

„Повеќето партии на власт всушност не сакаат Црна Гора да биде независна држава – сигурно не успешна. Нивната цел е државата да биде нефункционална, така што новиот сојуз со Србија ќе стане реално решение, како пред 2006 година. Овие партии не сакаат Црна Гора да биде членка ниту на НАТО – иако сме, а десет години по приклучувањето не можеме ниту да излеземе, па затоа им протекуваат материјали од агенти на ЦИА на Русите. И тие всушност не сакаат ниту да бидеме членка на ЕУ, но процесот на пристапување напредува. Во одреден момент, на сите ќе им стане очигледно дека овие партии некако ќе го спречат тоа, а со текот на времето ќе имаат проблем и со членството во НАТО“, објаснува тој.

Исто како што постои консензус дека пристапувањето во ЕУ е во национален интерес, сите со вознемиреност забележуваат дека постои силен внатрешен и надворешен фактор што би можел да го блокира: националистите на Голема Србија, кои се зајакнаа од 2020 година и српскиот претседател Александар Вучиќ.

Етнички поделени и во семејствата

Возејќи низ Црна Гора, често гледате српски знамиња и други национални симболи, како и слогани на ѕидовите што ги одразуваат белградските наративи – Косово е Србија, српската војска ќе се врати во Косово. Проектот за градење на нацијата на Црна Гора останува видлив и во симболичниот простор: огромни црногорски знамиња висат демонстративно, дури и насликани на 100-метарските бетонски столбови на планинскиот автопат изграден со кинески кредити. Но, од 2020 година, се чувствува како повторно да сте принудени да гледате натпревар Србија – Црна Гора – само не во фудбал.

Во српски раце се неколку релевантни партии, Црквата, а исто така и компании и медиумски групи преку кои Белград може да мобилизира ресурси и да врши влијание. Луѓето велат дека Ѓукановиќ некогаш го поддржувал подемот на Вучиќ, верувајќи дека може да се спротивстави на притисокот од Белград, но на крајот тој создаде чудовиште од поранешниот министер за пропаганда, уште полукаво и помоќно од југословенскиот диктатор Слободан Милошевиќ.

„Во Белград, и владата и опозицијата го туркаат истиот националистички кич за тоа дека сме браќа, дека сме исти. Путин го кажа истото за Украина. Ние велиме: не, не сме исти. Можеме да бидеме соседи, партнери, но не исти“, инсистира Љубомир Филиповиќ, црногорски политиколог, кој сега живее во Аризона.

Постои фундаментална разлика помеѓу српскиот и црногорскиот национализам: првиот е етнички национализам; вториот е граѓански национализам. Во првиот, Србија им припаѓа на Србите, кои се сите членови на Српската православна црква; во вториот, Црна Гора е мултирелигиозна, мултиетничка територија што ја држат заедно уставот и државните симболи, па црногорскиот идентитет се дефинира себеси како територијален, а не како етнички – на него припаѓаат луѓето со српско, бошњачко и албанско потекло, вклучувајќи ги и неправославните верници.

Изборот на идентитет е исто така избор на вредност: оние што се нарекуваат Црногорци се повеќе западни, повеќе про-ЕУ и про-НАТО од црногорските Срби, кои традиционално се поконзервативни и повеќе се наклонети кон Русија. Затоа дури и во рамките на едно семејство некои се идентификуваат како Срби, а некои како Црногорци.

Филиповиќ додава дека постои дури и српска националистичка идеологија со расистички призвук, која тврди дека Црногорците се „најчистите Срби“ затоа што не се потчиниле на отоманската власт – идеја што ја прифатија и српските националистички партии во владината коалиција. Минатото лето, под црковно водство, овие партии поставија статуа на четнички командант од Втората светска војна, кој извршил етнички чистења во Црна Гора и бил лично одликуван од Хитлер. Затоа, Филиповиќ очекува Западот силно да инвестира во неетничкото градење на нацијата во Црна Гора:

„Западната поддршка за црногорските медиуми и граѓанското општество што ги делат вредностите на колективниот Запад треба да се сфати како инвестиција во безбедноста на континентот“, наведува тој.

Членството на Црна Гора во ЕУ би можело да влијае и на српското јавно мислење. Политичарот на ДПС, Иван Вуковиќ, забележува дека провладините таблоиди на Белград со децении врескаат дека Црна Гора е нефункционална, нестабилна земја водена од криминалци. „Каков ефект би имало тоа врз српската внатрешна политика – веќе доминирана од протести – ако Црна Гора добие зелено светло од ЕУ, додека Србија не? Што би кажувало тоа за настапот на Вучиќ?“, се прашува тој.

Тој верува дека национализмот на Голема Србија е единствениот политички производ што може да го прикрие грабежот на сопствениот народ од страна на белградските елити.

„Вучиќ, кој ја контролира црногорската влада и претседателот на парламентот, никогаш нема да ни дозволи да се приклучиме кон ЕУ, бидејќи тоа би значело крај на идејата за Голема Србија. Ако луѓето сфатат колку е добро да се преминуваат границите само со лична карта, или дури и без неа, за ​​да имаат повеќе пари и повеќе слобода – а сепак да можат да размислуваат за себе како Срби – кој би сакал да ја напушти ЕУ и да се врати во Србија?“, прашува тој реторички.

Пред пописот во 2023 година кампањата предводена од Српската православна црква повика што е можно повеќе луѓе да се изјаснат како Срби. Нивниот удел малку се зголеми од 33 проценти, но релативното мнозинство, 41 процент, сè уште се изјаснуваше како Црногорци. Србите имаа успех само за говорниот јазик: 43 проценти рекоа дека српскиот им е мајчин јазик, додека 34,5 проценти рекоа дека црногорскиот. Србите дури и лобираа на Википедија да спречи верзија на црногорски јазик – нема таква, иако постојат верзии на лужички, шлески, кашубиски и мртви јазици.

Извор на БИРН во Европскиот парламент, кој со децении работи во регионот, вели дека ситуацијата не е толку црно-бела: исто како што денес е тешко да се обвини ДПС дека е мафијашки фронт, двајцата српски националистички лидери во црногорската политика, Андрија Мандиќ и Милан Кнежевиќ, не се нужно „против ЕУ“. Според изворот, нивните гласачи претежно го поддржуваат пристапувањето кон ЕУ, бидејќи со свои очи гледаат дека со еврото како стабилна валута и западниот правец на Црна Гора просечните плати во Црна Гора сега лесно ги надминуваат оние во Србија.

Сошиќ од Институтот Алтернатива, исто така, покажува одредена попустливост кон овие српски националистички партии. „Не велам дека се противат на членството во ЕУ; тие само имаат различни приоритети. Тие лесно би жртвувале реформа водена од ЕУ за краткорочна политичка цел. Претерување е да се каже дека работат против пристапувањето; тие се грижат за српскиот јазик, идентитет и црква што, да, понекогаш се судира со интеграцијата во ЕУ. Но, тоа е демократија – мора да има простор и за овие интереси и вредности, а преку институциите тие мора да преовладуваат“, вели тој.

Можеби црногорските Срби само сакаат да ја зголемат својата цена, надевајќи се на подобар договор? Ако е така, Европската комисија би можела да се движи во таа насока: на крајот на октомври, Брисел одлучи дека за 2030 година титулата Европска престолнина на културата треба да му припадне на Никшиќ – вториот по големина град во Црна Гора со околу 80.000 луѓе, кој се наоѓа на околу еден час возење од Подгорица.

Управуван од поранешниот портпарол на националистичката партија Голема Србија на претседателот на парламентот, Никшиќ е тешко место -центар и на српските и на црногорските националисти, така што судирите се чести. Не баш туристички магнет, малиот центар на градот од крајот на 19 век со широки улици и голем главен плоштад географски се наоѓа таму каде што треба: помеѓу медитеранските камени згради со ренесансен вкус на херцеговско Требиње и венецијанскиот Котор. Кандидатурата на градот за престолнина на културата се фокусира на реновирање на овие знаменитости и нивно исполнување со живот, повикувајќи се на подоброто минато на Никшиќ во име на отвореноста.

Може ли членството да се случи до 2028 година?

2028 година е целниот датум, кој го повторува црногорската влада, така што пристапувањето сепак би се вклопило во претседателството на Урсула фон дер Лајен со Европската комисија, кое завршува во 2029 година.

„Бев во претседателската канцеларија кога ја започнавме иницијативата „28 во 2028 година“ – ЕУ рече дека не е лоша идеја, дури и звучеше добро. Потоа владата го презеде наративот“, вели поранешниот претседателски економски советник Гргиќ. „Поради ова, ќе им биде многу тешко ако пристапувањето се помести до 2029 или 2030 година; тоа би можело да предизвика сериозна социо-политичка криза, бидејќи владата испраќа порака дека пристапувањето кон ЕУ е во основа завршено – само треба да спиеме дотогаш.“

Изворот на БИРН од ЕП е исто така скептичен: кога почна да работи на проширувањето на Балканот, Словенија и Северна Македонија беа „фаворити“. Словенија се приклучи во 2004 година, Северна Македонија сè уште не.

Сошиќ е уште еден скептик: „Од 2006 година тие велат дека можеме да бидеме членки на ЕУ следната година, потоа годината потоа, потоа пет години подоцна – во 2012, во 2027, во 2028, во 2030 година. Повеќето луѓе само креваат раменици; тие се навикнати тоа да биде нешто што ќе се случи еден ден. Најголема пречка пред пристапувањето е работата – затворање на сите поглавја: статистика, рибарство, финансиска контрола, трговско право. Тоа е многу бирократска работа, а црногорската администрација никогаш не била многу добра во тоа.“

Српските националисти сакаат да ја надживеат фон дер Лајен, надевајќи се дека во 2029 година рамнотежата на моќта ќе се промени и дека ќе се формира поинаква, по-Орбановска, попопустлива Европска комисија.

Гргиќ вели дека српските националисти се во право во една смисла: Брисел ги дели картите. Затоа партијата „Европа сега“ на премиерот Спајиќ неодамна толку силно притисна да се приклучи на Европската народна партија (ЕПП), групацијата на партии од централно-десничарскиот дел во Европскиот парламент и најмоќните.

„Поради целниот датум 2028, во пракса Европската комисија ќе одлучи кој ќе победи на [општите] избори во Црна Гора во 2027 година. Ако кажат дека Спајиќ не работел доволно, не можете да се приклучите во 2028 година, луѓето ќе гласаат за оној што изгледа дека е најдобро позициониран во ЕУ“, вели тој.

Тоа значи дека ако српските националисти конечно покажат заби и се мобилизираат против пристапувањето, технократите на Спајиќ можеби немаат друг избор освен да ја вратат ДПС на Ѓукановиќ на власт – и кругот би се затворил, би можело да се каже.

Сепак, ЕУ не може да прави чуда: по пристапувањето, конфликтот помеѓу српската и црногорската наклонетост и културната војна веројатно повторно ќе се разгорат и ќе продолжат со децении, можеби само како членки на ЕУ, турбополнети со наративи од Брисел против суверенитетот. (BIRN)