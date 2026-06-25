Чија венчаница ќе носи Тејлор Свифт на свадбата?

Исчекувањето на големиот ден на Тејлор Свифт и Тревис Келс е во тек. И додека обожавателите се обидуваат да ги потврдат гласините за тоа каде и кога точно би можела да се одржи свадбата на ѕвездата, големото прашање за модните љубители е: Кого ќе носи невестата?

Како и секој познат милијардер, Свифт сака дизајнерска етикета, но никогаш не била позната како девојка од првиот ред на Неделата на модата во Париз, муза на луксузен бренд. (Помислете на Џенифер Лоренс и Диор или Зендаја и Луј Витон.)

Свифт создаде лојален колектив од нејзините омилени брендови, вклучувајќи ги Гучи, Луј Витон и Ареа (се сеќавате на нејзините познати фармерки од Супербоул). А венчаниците што Свифт ги носеше во музичките видеа за „Willow“ и „I Bet You Think About Me“ покажуваат дека Свифт е љубител на романтиката и каприците, и доследна во својата љубов кон корсетите и цветните мотиви.

Свифт е посветена на класичните силуети, а нејзината венчаница веројатно ќе има безвременска елеганција. Еве пет дизајнери за кои мислиме дека ѕвездата најверојатно ќе ги избере за својата венчаница.

Ралф Лорен

Кога станува збор за класични американски дизајнери, нема име како Ралф Лорен. Затоа, не е изненадување што самата „Мис Американа“ е долгогодишен обожавател на брендот. Ралф Лорен првенствено го облекуваше уличниот стил на Свифт, со парчиња како џемпери со американско знаме, поло фустани со препи, бејзбол капи и кожни чанти.

Но, најзначајниот изглед на пејачката како Ралф Лорен досега е несомнено нејзиниот веренички фустан. Минатата година, Свифт и Келс го објавија своето со двојна објава на Инстаграм, во која Свифт носеше сиво-бел пругаст фустан од Ралф Лорен, кој стана омилен кај обожавателите и еден од најзначајните изгледи на пејачката.

Во последниве години, Ралф Лорен дизајнираше невестински изгледи за ѕвезди како Џенифер Лопез, Лили Колинс, Наоми Бајден и Пријанка Чопра, која имаше незаборавен венчален превез од 75 стапки на нејзината венчавка во 2018 година со Ник Џонас. Најдобрата пријателка на Свифт, Селена Гомез, носеше не еден, туку четири прилагодени изгледи на Ралф Лорен за нејзината свадба во 2025 година со Бени Бланко. Дали Свифт може да биде инспирирана од Гомез за свој изглед на Ралф Лорен? Можеби. Но, познавајќи ги невестите (познати или не), поверојатно е дека ѕвездата сака момент што е единствено нејзин.

Оскар де ла Рента

Ако постои еден дизајнер што Свифт го носела за изјава на црвениот тепих, тоа е Оскар де ла Рента, познат по раскошните балски фустани и фенси венчаниците. На Мет Гала во 2014 година, во чест на темата „Чарлс Џејмс: Надвор од модата“, Свифт носеше старомоден, бледо розов фустан со колони од дизајнерот, инспириран од Холивуд, кој се одликуваше со драматичен панделка со панделка и лелеава перка. На премиерата на нејзиниот филм Eras Tour во 2023 година во Лос Анџелес, Свифт се одлучи за истиот винтиџ гламур изглед во цветен фустан без прерамки, зимзелено син, со корсет во форма на срце и целосна здолниште. За свадбата на Гомез во 2025 година, Свифт блескаше во фустан за Оскар, долг до чај, во стилот на 1950-тите, украсен со беж светки и ситни цветни мотиви. Кога ѕвездата ја доби наградата Греми за албум на годината за „Фолклор“ во 2021 година, таа се одлучи за раскошен мини фустан за Оскар украсен со разнобојни, рачно извезени 3Д цвеќиња.

Дизајнерот би бил класичен, но елегантен избор за Свифт, која би се придружила на редовите на невести на Оскар како Амал Клуни, Наоми Вотс, Алисон Вилијамс и Џои Кинг.

Вивиен Вествуд

Ако сте запознаени со пазарот на невести, тогаш веројатно знаете сè за венчаницата на Вивиен Вествуд, омилена од познатите личности и модните девојки. Свилениот фустан од „Мејбл“ со корсет со отворен деколте и здолниште со странична драпираност, го носеле поранешни невести како Деми Ловато, Чарли Екс-Си-Екс и Мајли Сајрус.

Доколку Свифт го избереше брендот, веројатно ќе создадеше прилагоден изглед сличен на белиот, невестински фустан од Вествуд што го носеше на сцената за турнејата „Ерас“, оној со корсетиран корсет, волуменозна здолниште и нејзините текстови распослани по ткаенината. На доделувањето на Греми наградите во 2025 година, Свифт прошета по тепихот во црвен блескав мини фустан од Вествуд кој имаше суптилна алузија на Келси со нежен, висечки ланец од Лорејн Шварц во розово злато на кој имаше мала серифна буква „Т“.

Свифт е позната и по тоа што лежерно носи парчиња облека од Вествуд додека е во градот на Менхетен и на натпреварите на Канас Сити Чифс. Сите знаци укажуваат на силна можност за венчаница од Вествуд.

Видерхофт

Џексон Видерхофт самостојно ја промени играта за модерниот корсет од неговата дебитантска колекција во 2019 година, делумно преку неговиот познат корсет со оси, кој е обликуван како остар убод од инсект со структурирана метална конструкција во форма на V и грб со врвки. Тој е познат и по своите структурни дизајни со големина, украсени со сложени монистра и украси со накит, а и неговите колекции за готова облека и за невестата се дефиниција за воки. Тој е сакан од познати личности како Џулија Фокс, Никола Кофлан, Ријана, Сабрина Карпентер и Лејди Гага.

Дури неодамна Свифт се приклучи на пактот Видерхофт. Добитничката на Греми се појави во дизајнерската емисија „Доцна навечер со Сет Мејерс“ минатата есен, носејќи темно цветен корсет со таписериски принт стилизиран со барокен чокер и ретка гола усна. Оваа година, на доделувањето на музичките награди iHeart Radio, пејачката се истакна во уште еден дводелен корсет Видерхофт, со горен дел направен од кадифе од целадон и рачно извезен со стаклени монистра, и мини здолниште по нарачка.

Додека главната венчаница на Свифт најверојатно ќе го одрази нејзиниот покласичен стил, секако постои можност за блескав и забавен момент Видерхофт, или за втор фустан или за изглед по забавата.

Живанши

Минатата година, популарната платформа за озборувања „Deux Moa“ доби слепа информација дека Свифт наводно ќе носи венчаница од Живанши од Сара Бартон за нејзиниот голем ден. За време на нејзиниот престој во „Александар Меквин“, Бартон беше позната по соработката со принцезата Кејт на нејзината иконска венчаница од 2011 година.

Живанши, каде што Бартон сега е креативен директор, е познат по тоа што направила фустани за сите, од Одри Хепберн до Ким Кардашијан и војвотката Меган. Свифт нема голема историја со француската модна куќа (освен што носела неколку чанти), но за приемот во Куќата на славните на текстописците во 2026 година, пејачката се обрати до Живанши за впечатлив црн корсетиран фустан извезен со букет цветни мотиви во боја на скапоцени камења и шлиц висок до бутовите. Дали таа наговестуваше свадбен изглед?

Други дизајнери

Исто така, постои можност Свифт да го избере традиционалниот пат со фустан дизајниран од врвен бренд за невестински фустани: помислете на Вера Ванг, Моник Л’Илиер, Галија Лахав или Ели Сааб. Свифт е лојална на своите омилени дизајнери – но секогаш има простор за изненадувања.