Четворица астронаути се вратија на Земјата по пет месеци поминати на Меѓународната вселенска станица

09/08/2025 19:49

Лос Анџелес – Екипаж од двајца американски, еден руски и еден јапонски астронаут денеска се врати на Земјата од Меѓународната вселенска станица, каде поминаа пет месеци. Слетувањето на капсулата „Драгон“ на компанијата „Спејс Икс“ успешно е извршено во близина на Калифорнија, покажуваат видеа емитувани од вселенската компанија.

Американките Ен Меклејн и Никол Ајерс, Русинот Кирил Песков и Јапонецот Такуја Ониши поминаа речиси пет месеци во вселената.

Со ова е завршена десеттата мисија за замена на екипажот на Меѓународната вселенска станица спроведена како дел од програмата за комерцијален екипаж на НАСА, создаден да ја наследи ерата на вселенските летала преку здружување со приватна вселенска агенција.

За време на престојот на Меѓународната вселенска станица, екипажот изврши бројни научни експерименти, проучувајќи го растот на растенијата или начинот на кој клетките реагираат на гравитацијата. 

Поврзани содржини

Македонски тим од ФЕИТ награден за научен труд за модел на вештачка интелигенција на македонски јазик
Размислува пред да одговори: Што носи новиот модел на вештачка интелигенција GPT-5 на ОпенАИ
Тим од ФЕИТ доби награда за најдобар научен труд за модел на ВИ на македонски јазик на конференција во Виена
ChatGPT одговара на прашања од мажи и жени различно, но тоа не е сè
НАСА планира да изгради нуклеарен реактор на Месечината
Револуција во физиката: Антиматеријата за прв пат е фатена во квантна состојба
Во ЕУ стапија во сила нови правила за „чат џи-пи-ти“, „грок“, „џемини“
Како доматот го родил компирот пред 9 милиони години

Најчитани