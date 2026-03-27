Цел Запад, а и Македонија, не ја поддржа резолуцијата на ОН за осуда на ропството

Генералното собрание на ОН во средата усвои резолуција со која трговијата со поробени Африканци се прогласува за „најтежок злостор против човештвото“ и се повикува на репарации како „конкретен чекор кон исправување на историските неправди“.

Резолуцијата, исто така, повикува на „брза и непречена реституција“ на културни предмети – вклучувајќи уметнички дела, споменици, музејски експонати, документи и национални архиви – во нивните земји на потекло без надомест.

За резолуцијата гласаа 123 земји, а против беа само три. Имаше 52 воздржани. Аргентина, Израел и Соединетите Американски Држави беа трите членки кои гласаа против резолуцијата. Обединетото Кралство и сите 27 членки на Европската унија беа меѓу оние кои се воздржаа. Македонија беше меѓу тие земји кои се воздржаа. Воздржани беа и сите земји што се кандидати за членство во ЕУ, со исклучок на Србија и Турција.

Иако Соединетите Американски Држави се спротивставуваат на минатите неправди на трансатлантската трговија со робови и сите други форми на ропство, тие „не признаваат законско право на репарации за историски неправди кои не биле нелегални според меѓународното право во времето кога се случиле“, изјави заменик-амбасадорот на САД, Ден Негреа, пред гласањето.

„Соединетите Американски Држави, исто така, остро се спротивставуваат на обидот на резолуцијата да ги рангира злосторствата против човештвото во каков било вид хиерархија“, рече тој. „Тврдењето дека некои злосторства против човештвото се помалку тешки од други објективно ги намалува страдањата на безброј жртви и преживеани од други злосторства низ историјата“.

Во Соединетите Американски Држави, поддршката за репарации доби на интензитет по убиството на Џорџ Флојд од страна на полицаец од Минеаполис во 2020 година. Сепак, прашањето беше тешко и беше зафатено од поширока конзервативна реакција околу тоа како се третираат расата, историјата и нееднаквоста во јавните институции.

За разлика од резолуциите на Советот за безбедност на ООН, резолуциите на Генералното собрание не се правно обврзувачки, но се важен одраз на светското мислење.

„Денес, се обединуваме во свечена солидарност за да ја потврдиме вистината и да го следиме патот кон лекување и репаративна правда“, рече претседателот на Гана, Џон Драмани Махама, клучен архитект на резолуцијата, пред гласањето.

„Усвојувањето на оваа резолуција служи како заштита од заборавање“, рече тој. „Нека се забележи дека кога историјата повикуваше, ние го направивме она што беше исправно за сеќавањето на милионите кои претрпеа понижување на ропството“.

Историјата на ропството и „нејзините разорни последици и долготрајни влијанија“ никогаш не смеат да се заборават, рече вршителот на должноста амбасадор на Велика Британија во ОН, Џејмс Кариуки, зборувајќи во име на главно западните земји, вклучувајќи ги и некои што ги поробувале Африканците.

Западните земји се посветени на справување со основните причини што постојат денес, рече тој, посочувајќи на расната дискриминација, расизмот, ксенофобијата и нетолеранцијата.

Заменичката амбасадорка на Кипар во ОН, Габриела Микаелиду, зборувајќи во име на ЕУ, ги повтори САД и Велика Британија во врска со загриженоста за „употребата на суперлативи“ што имплицираат „хиерархија меѓу свирепите злосторства“.

Со одобрувањето на резолуцијата, Генералното собрание ја потврдува важноста на справувањето со историските грешки на ропството што промовира „правда, човекови права, достоинство и лекување“.

Резолуцијата ги повикува земјите-членки на ОН да се вклучат во разговори „за репаративна правда, вклучувајќи целосно и формално извинување, мерки за реституција, компензација, рехабилитација, задоволство, гаранции за неповторување и промени во законите, програмите и услугите за справување со расизмот и системската дискриминација“. (АП)