Буљарица ќе ја дадат на познат арапски милијардер да гради луксузен ресорт?

20/08/2025 14:47

Будва повторно е во фокусот на меѓународните инвеститори – претседателот на општина Будва, Никола Јовановиќ, и претседателот на Општинското собрание, Петар Оџиќ, заедно со своите колеги, го угостија Мохамед Алабар, основачот на компаниите „Емар Пропертис“ и „Игл Хилс“.

На средбата, чија фотографија од кабинетот беше објавена во јавноста, јасно е дека посебно внимание е посветено на мапата на Буљарица – локација која долго време се споменува како потенцијална дестинација за луксузно одморалиште.

Темите на разговор беа развојот на туризмот, инфраструктурните проекти и можностите за јавно-приватни партнерства.

„Будва е срцето на црногорскиот туризам и природен избор за инвеститорите кои сакаат да бидат дел од Медитеранот. Без сериозни меѓународни инвестиции, Црна Гора тешко може да ја одржи конкурентноста“, рече претседателот на општината, Никола Јовановиќ, додавајќи дека е оптимист за заедничка соработка со Алабара и државните институции.

Алабар, од своја страна, нагласи дека посетата ја гледа како „прв чекор“ во потенцијална соработка што би можела да отвори врата за големи проекти во Будва. „Верувам дека Будва и Црна Гора имаат ресурси и потенцијал дополнително да ја зајакнат својата меѓународна позиција и ние сме подготвени да инвестираме глобално искуство и капитал“, рече тој.

Двете страни нагласија дека услов за секоја идна инвестиција ќе биде зачувување на животната средина и почитување на највисоките стандарди за одржлив развој.

Беше договорено дека во наредниот период ќе бидат дефинирани конкретни проекти и модели на соработка, со заедничка цел Будва да остане водечка туристичка дестинација во регионот.

