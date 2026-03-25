Бујар Османи ги набрoја достигнувањата на власта за еден ден

25/03/2026 14:36

 

Поранешниот министер за надворешни работи Бујар Османи објави листа на достигнувања на власта за еден ден, со порака зар ова не прави да експлодирате!

„Само за еден ден:
1. Владата ја намали раководната структура во МВР за 38%, директно погодувајќи позиции каде што Албанците имаа застапеност и влијание на клучни нивоа.
2. Документите покажуваат дека 5 Албанци во Министерството за односи меѓу заедниците нелегално заминале.
3. Вкупно 25 милиони евра се потрошени на купување електрична енергија за само три месеци, дури и во текот на ноќта
4. Шефот на Уставниот суд вели дека е подобро да се затвори Уставниот суд отколку да се има влијание врз него.
5. Има 40 напредувања во Централниот регистар, ниту еден за Албанците и другите етнички заедници.
6. Премиерот ја затвори надежта дека оваа земја се движи кон Европската унија, ставајќи сè појасно до знаење дека промената на стратешката насока на државата е план подготвен со владини спонзори“, стои во објавата на Османи на Фејсбук.

Министерот за нетранспарентност, Муцунски, на разговори во Полска
Сиљановска ја нарече состојбата околу евроинтеграцијата „тешка дилема“
Албански сојуз е новото име на партијата на Зијадин Села
Предлог – одлуката за именување на директор на Агенцијата за пристап до информации пред матичната комисија
Македонската редакција на Радио Слободна Европа се затвора на 31 март
Марта Кос ги повика земјите на ЕУ да најдат пат за нови членки, откако го отфрлија „обратното проширување“
ИБНА: Милановиќ како лидер на членка на ЕУ изнесе една од најострите забелешки за проширувањето
Милановиќ: Членството во ЕУ е „декорација“

