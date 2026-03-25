Бујар Османи ги набрoја достигнувањата на власта за еден ден
Поранешниот министер за надворешни работи Бујар Османи објави листа на достигнувања на власта за еден ден, со порака зар ова не прави да експлодирате!
„Само за еден ден:
1. Владата ја намали раководната структура во МВР за 38%, директно погодувајќи позиции каде што Албанците имаа застапеност и влијание на клучни нивоа.
2. Документите покажуваат дека 5 Албанци во Министерството за односи меѓу заедниците нелегално заминале.
3. Вкупно 25 милиони евра се потрошени на купување електрична енергија за само три месеци, дури и во текот на ноќта
4. Шефот на Уставниот суд вели дека е подобро да се затвори Уставниот суд отколку да се има влијание врз него.
5. Има 40 напредувања во Централниот регистар, ниту еден за Албанците и другите етнички заедници.
6. Премиерот ја затвори надежта дека оваа земја се движи кон Европската унија, ставајќи сè појасно до знаење дека промената на стратешката насока на државата е план подготвен со владини спонзори“, стои во објавата на Османи на Фејсбук.