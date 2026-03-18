Бугарскиот министер за земјоделство се бори против корупцијата преку Фејсбук

Бугарскиот привремен министер за земјоделство се обидува да се соочи со длабоко вкоренетата корупција поврзана со субвенциите за земјоделски производи од ЕУ, инспекциите за безбедност на храната и мрежите на организиран криминал. На Иван Христанов му недостасуваат и време и изборен мандат – незгодни почетни услови за амбициозен борец против корупција. Но, барем неколку месеци ќе ги држи лостовите на моќта и тврди дека знае како да ги користи.

„Не дојдовме тука со сон“, изјави тој за ПОЛИТИКО. „Дојдовме со план“.

Тој план ги вклучува основните алатки за спроведување на законот како ревизии и обвиненија. Но, тој, исто така, зема пример од опозициските огнени гласови во САД, како Александра Окасио-Кортез и Зохран Мамдани, за да го зголеми јавниот притисок. Во последните недели тој ги емитуваше во живо посетите на инспекции, ги прегледуваше жалбите за корупција на Фејсбук и објави видео објаснувања во кои ги именуваше измамите со субвенции.

„Понекогаш вниманието на медиумите е помоќно од промената на закон“, рече тој. „Кога сите гледаат, станува многу потешко да се вратат работите“.

Именуван на 18 февруари во привремена влада што ја насочува Бугарија кон предвремени избори на 19 април, тој тврдеше дека мандатот е доволно долг за повторно отворање на истрагите што беа одложени од претходните администрации.

„Ако не можеме да го затвориме секој случај, барем можеме да ги ставиме во позиција каде што исходот станува неизбежен“, рече тој.

Долго рангирана меѓу најкорумпираните земји во ЕУ, Бугарија се соочува со постојани обвинувања дека политичките и деловните мрежи ги црпат националните и средствата на ЕУ. Христанов првпат се појави на насловните страници во 2022 година, кога, како заменик-министер за земјоделство во реформската влада на Кирил Петков, предупреди дека контролниот пункт Капитан Андреево во земјата – еден од најпрометните копнени премини во светот, што ги поврзува ЕУ и Турција – ефикасно станал „приватна граница“. Инспекциите за безбедност на храната таму ги вршеше приватна лабораторија поврзана со криминални интереси, рече тој.

Христанов започна истраги за режимот на инспекциски надзор, спротивставувајќи се на деловните интереси и на пратениците обвинети дека ги штитат. Но, владата на Петков се распадна неколку месеци подоцна поради внатрешните борби во коалицијата, оставајќи го напорот недовршен. Контролите се подобрија од 2022 година, но мрежите за трговија со луѓе остануваат активни, рече Христанов. Овој пат, репресијата се протега далеку над преминот.

Службениците ги разгледуваат барањата за субвенции што вклучуваат она што Христанов го опишува како „полиња што никогаш не постоеле“ и „животни што никогаш не постоеле“, повторувајќи ги случаите на измама откриени во соседна Грција, каде што беа побарани земјоделски исплати за фарми што постоеја само на хартија.

Властите, исто така, го преиспитуваат „скандалот со пансиони“ во Бугарија, во кој од фондовите на ЕУ за рурален развој наводно се финансирале приватни вили на политички поврзани личности. Самите инспектори за безбедност на храната се под лупа откако малите производители пријавија дека биле притиснати да платат пари за заштита.

Сумите што се во прашање се значителни. Откако се приклучи на ЕУ во 2007 година, Бугарија доби над 10 милијарди евра во рамките на Заедничката земјоделска политика. Дополнителни 5,6 милијарди евра се издвоени за тековниот циклус на финансирање, кој трае до 2027 година.Европското јавно обвинителство, кое истражува измами поврзани со фондовите на ЕУ, веќе истражува повеќе од 70 случаи поврзани со земјоделството во Бугарија како дел од стотици активни истраги во земјата. Христанов рече дека неговото министерство подготвува уште десетици за упатување.

„Со повеќе време, случаите би биле стотици“, рече тој.

Не сите веруваат дека привремената влада, која ќе остане на власт само додека не се формира нова администрација, може да постигне голем напредок.

„Неговите раце се врзани“, рече Радосвета Василева, виш истражувач на Правниот факултет Сатерленд на Универзитетскиот колеџ во Даблин, тврдејќи дека клучните институции одговорни за справување со корупцијата остануваат политички заробени и надвор од дофатот на краткорочно министерско дејствување. Други велат дека краткиот мандат не значи дека напорите се бесмислени.

Христанов сè уште би можел да „фрли светлина врз нелегалните практики“, да ги замени компромитираните службеници или да им пренесе информации на обвинителите и истражителите на ЕУ, рече Лора Георгиева од фондацијата на Бугарскиот фонд за борба против корупцијата. Откако случаите ќе се покренат на тоа ниво, додаде таа, тие потешко ќе бидат игнорирани од идните влади.

Всушност, Христанов – кој се отцепи од центристичката партија за да го формира своето антикорупциско движење, Единение (Единство), во 2023 година – ги претвори социјалните медиуми во континуиран извор на истраги. На неговата лична Фејсбук страница, која има повеќе од 120.000 следбеници, тој објавува кратки видео изјави во кои најавува нови случаи, објаснувања во живо за наводни корупциски шеми и клипови од телевизиски интервјуа во кои тој ги води гледачите низ специфични обвинувања. Инспекциските посети се појавуваат додека е на пат или пред регионалните канцеларии, понекогаш со хаштагови и повици до следбениците да ги споделуваат објавите. Документите и жалбите поднесени до обвинителите се објавуваат онлајн пред формалните објави, тактика за која Христанов вели дека има за цел да им отежни на институциите тивко да ги отфрлаат случаите.

Скандалите со корупција постојано ја поттикнуваат политичката нестабилност во Бугарија. Критичарите велат дека олигарсите го задржуваат влијанието во судството, медиумите и делови од државата, а финансирањето од ЕУ честопати служи како извор на покровителство. Моќните политички сојузници во Брисел, особено од доминантната централно-десничарска Европска народна партија, исто така се соочија со критики за поддршка на бугарските сојузници за време на претходните корупциски кризи.

Најновите превирања се случија кон крајот на 2025 година, кога протестите го принудија конзервативниот премиер Росен Жељазков да поднесе оставка, отворајќи го патот за привремениот кабинет кој сега надгледува уште еден предвремен избор.

Опозициските личности побараа оставка од Христанов, обвинувајќи го за политизирање на министерството и занемарување на секојдневната земјоделска политика. Тој ги отфрла обвинувањата.

„Можам само да се смеам на тоа“, рече тој.

За него, борбата се протега подалеку од едно министерство – или дури и од едни избори.

„Ако Бугарија сака да го стигне остатокот од Европа“, рече тој, „мора да станеме земја каде што корупцијата е исклучок, а не систем“.(Политико)