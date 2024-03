Лондон (АП) – Брус Спрингстин е првиот меѓународен текстописец кој е прогласен за член на The Ivors Academy, професионалното здружение на музички креатори на Обединетото Кралство.

Американската икона беше најавена како следен добитник на 80-годишната највисока чест на Академијата во вторникот, како признание за влијанието што неговата кариера го имаше врз културниот пејзаж на Обединетото Кралство.

Во текот на последниот половина век, музичарот „Born to Run“ продаде повеќе од 140 милиони плочи ширум светот – од неговото деби во 1973 година „Greetings from Asbury Park, NJ“ до неговиот најнов студиски албум „Only the Strong Survive“ во 2022 година, а во текот на кариерата освои 20 Греми, Оскар и Претседателски медал на слободата.

Спрингстин (74) рече дека е горд на честа во соопштението објавено од академијата. „Покрај признанието за моето пишување песни, наградата е како почит на фановите и пријателите кои ме поддржуваа мене и мојата работа во последните педесет години. Целата оваа земја ме натера да се чувствувам добредојдено на секој чекор од патот, и за ова, секогаш ќе останам длабоко благодарен“.

Веста доаѓа една недела по триумфалното враќање на Спрингстин на сцената со E Street Band во Феникс за речиси тричасовен сет.

Спрингстин во септември објави дека ја прекинува својата турнеја, повикувајќи се на совет од лекар додека закрепнувал од пептичен улкус.

Спрингстин ќе ја добие својата најнова награда на церемонијата на The Ivors во Grovesnor House во Лондон на 23 мај, каде што ќе биде прогласен и победникот на Ivor Novello за 2024 година. Номинираните за престижната награда за текстописец ќе бидат објавени од непрофитната организација на 23 април.

Спрингстин станува 27-ми член на Академијата, придружувајќи им се на претходно примени икони за пишување песни како Пол Макартни, Кејт Буш, Џоан Арматрејдинг и Стинг. Иако тој ќе биде единствениот текстописец што доаѓа од надвор од Британија, стипендијата ги вклучува и американскиот композитор Џон Адамс и францускиот композитор и диригент Пјер Булез.