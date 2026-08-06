Бродосопственици предупредуваат дека патарини во Ормуз би ја загрозиле глобалната трговија

Осум од најголемите светски бродски здруженија ги повикаа Обединетите нации да се спротивстават на можното воведување патарини во Ормуската Теснина, предупредувајќи дека таков потег би можен да ја загрози меѓународната трговија и да предизвика раст на цените на енергијата.

Во писмото упатено до генералниот секретар на ОН, Антонио Гутереш, и генералниот секретар на Меѓународната поморска организација (ИМО), Арсенио Домингез, здруженијата наведоа дека наплаќањето надоместоци за минување низ овој пловен пат би претставувало прекршување на меѓународните норми и би го загрозило правото на слободна пловидба.

„Воведувањето задолжителни надоместоци за транзит или надоместоци за услуги кои се патарина во сè освен во името би претставувало значајно отстапување од востановената меѓународна пракса“, се наведува во писмото.

Бродарите предупредуваат дека таков систем би можен да создаде опасен преседан за други меѓународни протоци и да доведе до повисоки цени на енергијата, инфлација и поголема економска несигурност.

Писмото го потпишаа Азиското здружение на бродосопственици, Балтичкиот и меѓународен поморски совет, Меѓународното здружение на крузери, Европското здружение на бродосопственици, Меѓународната комора за бродарство, Меѓународното здружение на бродосопственици за сув товар, Меѓународното здружение на независни сопственици на танкери и Светскиот совет за бродарство.

Шефот на ИМО, Арсенио Домингез, претходно предупреди дека воведувањето такси во Ормуската Теснина би претставувало кршeње на меѓународното право и „многу штетен“ преседан за светскиот поморски сообраќај. Експертите предупредуваат дека последиците посебно би ја погодиле Азија, која е најголем купувач на енергетски производи од Персискиот Залив.