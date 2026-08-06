Русите ја „мелат“ енергетската мрежа: Украина наоѓа неочекуван начин да ги спаси фабриките

Некои украински фабрики купуваат обновени ветерни турбини отстранети од холандските ветерни фарми. Машините не се истрошени, туку таму се заменуваат со помоќни модели, а по ремонтот можат да работат уште 15 до 20 години.

Украинските компании се свртуваат кон обновени холандски ветерни турбини за да ја намалат својата зависност од електричната мрежа сериозно оштетена од руските напади.

Евромајдан Прес го опишува случајот на Серхиј, сопственик на фабрика за преработка на маслодајни семиња во јужна Украина, кој купил шест вакви турбини. Според текстот, неговата фабрика понекогаш добива електрична енергија од мрежата само два часа, по што следува десетчасовен прекин.

Една од турбините била оштетена од руски дрон, но работниците го поправиле сечилото и го вратиле во функција.

Во Холандија, тие се отстрануваат првенствено за таканареченото повторно напојување, или замена на постарите постројки со нови и значително помоќни модели. Нова турбина на истата локација може да произведе пет или шест пати повеќе електрична енергија, па затоа продолжувањето на работата на постар модел повеќе не е економски оптимално.

По демонтажата, инспекцијата и замената на лежиштата и обновувањето на преносниот систем, таквата турбина може да има помеѓу 15 и 20 години технички век на траење. NedZero наведува дека просечниот век на траење на копнените ветерни турбини е приближно од 20 до 25 години, но со инспекции, одржување и замена на делови, ова може да се продолжи.

Почна програма за обновување на украинската енергија

Првите турбини беа купени од украински купувачи според индивидуални комерцијални договори, без организиран државен систем.

Во декември 2025 година, холандското Министерство за надворешни работи и Државната агенција за претприемништво го одобрија започнувањето на програмата „Обновена енергија за Украина“. Таа треба да организира соработка помеѓу холандските енергетски компании и украинските партнери.

Планот предвидува комбинирање на реновираните ветерни турбини со соларни електрани и складирање на батерии. Целта е да се создадат мали локални енергетски системи кои можат да продолжат да работат дури и кога главната мрежа е без струја.

Потешки цели за руски напади

Украина се обидува да премине на децентрализиран модел на производство на електрична енергија. Наместо да се потпира на мал број големи електрани, производството би се распределило низ голем број помали електрани низ целата земја.

Таквиот систем е потешко да се онеспособи со еден ракетен или дрон удар. Една турбина со индустриски погон претставува најмала верзија на таква децентрализирана енергетска единица.

НедЗеро и Украинското здружение за ветерна енергија потпишаа договор за соработка, во кој се наведува дека ветерните фарми се помалку ранливи на целни напади од големите централизирани електрани поради нивната дисперзирана локација.

Самите турбини не се доволни

Сепак, употребата на половни турбини е придружена со голем број технички и финансиски проблеми.

Ветертурбината произведува електрична енергија само кога има доволно ветер, а многу модели автоматски се исклучуваат откако главната мрежа ќе се исклучи. За самостојно да се напојува електраната за време на прекин на електричната енергија, тие треба да се адаптираат и да се поврзат со батерии и локална микромрежа.

Финансирањето е исто така проблем. Големите развојни банки генерално одобруваат кредити за проекти во вредност од најмалку десет милиони евра, додека на поединечна електрана честопати им се потребни само неколку турбини. Затоа, помалите нарачки треба да се консолидираат во поголеми проекти прифатливи за финансиските институции.

„НедЗеро“ нема консолидирани податоци за тоа колку реновирани холандски турбини веќе работат во Украина или колку вкупна енергија произведуваат. Достапните количини се исто така ограничени, па затоа пазарот веројатно ќе се развива постепено, преку индивидуални зделки.