Вештачката интелигенција го прави животот поскап. Еве како

Вештачката интелигенција ги зголемува цените за Американците – и тоа не само сметките за електрична енергија.

Големите технолошки иновации носат потенцијал да ги трансформираат економиите со создавање можности, работни места, па дури и нови индустрии, додека ја зголемуваат продуктивноста и растот.

Сепак, на тоа ветување за долгорочни добивки честопати му претходат краткорочни и среднорочни болки.

Во случајот со вештачката интелигенција, тоа вклучуваше губење на работни места, побавен раст на платите, проширување на нееднаквоста во богатството и, особено во последните месеци, повисока инфлација.

Неодамнешните податоци покажуваат дека огромниот интерес и инвестициите во усвојувањето на вештачката интелигенција (проценети на околу 750 милијарди долари само за оваа година) ги зголемија различните цени, зголемувајќи ја вкупната инфлација во процесот.

„Повисоката инфлација значи дека домаќинствата мора да потрошат нешто повеќе од 375 долари за да купат исти стоки и услуги како што направија во ова време минатата година поради инфлациското влијание на вештачката интелигенција“, напиша Марк Занди, главен економист во Moody’s Analytics, во е-пошта до Си-Ен-Ен.

Добрата вест: Вештачката интелигенција сè уште е само мал придонесувач (околу 0,2 процентни поени) во вкупната инфлација, а влијанијата во моментов се ограничени на неколку категории.

Но, не толку добрата вест: Вештачката интелигенција ја турка инфлацијата повисоко и дополнително ги влошува долгогодишните загрижености за прифатливоста во процесот. Плус, не се очекува овие ценовни притисоци да исчезнат наскоро и би можеле да се прошират.

Таа потенцијална динамика ги натера претставниците на Федералните резерви, вклучително и новиот претседател на централната банка, да бидат во готовност.

Еве еден поглед каде вештачката интелигенција веќе се појавила во инфлацијата и каде би можела да се појави.

Електрична енергија

Центрите за податоци за вештачка интелигенција можат да имаат незаситени апетити за енергија (особено електрична енергија и вода), а брзата експанзија на овие монолити се заканува да ги оптовари мрежите и дополнително да ги зголеми цените.

Тоа е во голема мера затоа што побарувачката ја надминува понудата.

Објектите на центрите за податоци можат да се градат или прошируваат со двојно или тројно темпо од новите системи за генерирање електрична енергија потребни за да им служат, неодамна забележа PJM Interconnection, најголемиот оператор на мрежа во Америка.

Комбинирањето на овие потреби со „пензионирањето“ на електраните на јаглен, зголемените потреби за електрификација, екстремните временски услови и застарената инфраструктура, дополнително го проширува јазот помеѓу понудата и побарувачката.

„Центрите за податоци бараат огромни количини на енергија, а тоа има тенденција да ја истисне достапната електрична енергија за дистрибуција до жителите; исто така, доведе до зголемување на цените на електричната енергија на големо, бидејќи центрите за податоци се подготвени да ја платат цената што ја бараат од нив добавувачите, а тоа на крајот ги зголемува и цените за трошоците за електрична енергија во домаќинствата“, изјави за Си-Ен-Ен, Пуџа Срирам, американски економист во Барклис.

Податоците од индексот на потрошувачки цени во САД покажуваат дека цените на електричната енергија во домаќинствата пораснале околу двојно побрзо во 2025 година во споредба со просекот забележан во претходните години, забележа таа.

И во текот на првите пет месеци од оваа година, цените на електричната енергија се искачуваа уште побрзо отколку во 2025 година, покажуваат податоците на Бирото за статистика на трудот.

„Мислам дека тоа е еден од најјасните отпечатоци на побарувачката на центри за податоци за вештачка интелигенција што ги зголемува трошоците за електрична енергија во домаќинствата“, рече таа.

Цените на електричната енергија неочекувано паднаа за 1% во јуни, но продолжуваат да ја надминуваат вкупната инфлација и се зголемени за 4% во однос на пред една година, покажуваат најновите податоци за ЦПИ (индекс на потрошивачки цени).

Мемориски чипови

Апетитите на центрите за податоци не се целосно задоволени само со енергија. Масовните градби, исто така, доведоа до пораст на побарувачката за мемориски чипови, што им донесе голема корист на производителите, вели Срирам.

„Проблемот не е само побарувачката; проблемот е што понудата за тие мемориски чипови е многу ограничена“, рече таа.

Билионите долари што се трошат за компоненти поврзани со вештачката интелигенција сега ги тераат добавувачите на складирање и меморија да ги приоритизираат своите можности за производство на плочки кон производи за меморија со висок пропусен опсег и голема брзина (и многу профитабилни) што ги командуваат центрите за податоци, рече таа.

„Она што го прави тоа во основа го пренасочи (производството на) мемориските чипови што се потребни за потрошувачки производи кон многу специфични мемориски чипови со високи перформанси што им се потребни на центрите за податоци“, рече таа.

Притисоците врз цените на овие и другите компоненти беа најочигледни на ниво на производител. Графиконот на индексот на цените на производителите за индустријата за производство на полупроводници и други електронски компоненти изгледа како стап за хокеј.

Заклучно со јуни, големопродажните цени во таа категорија се зголемија за 26% во однос на пред една година – остра промена од јуни 2025 година кога цените паѓаа за 0,8% на годишна основа, покажуваат податоците на PPI.

„Зошто ова е важно за крајниот потрошувач е тоа што, на крајот на краиштата, нашите лаптопи, компјутери, ајфони, ајпади сите имаат некаков вид мемориски чип вграден во тој хардвер, а тие чипови станаа доста скапи“, рече таа.

Компјутерски хардвер и софтвер

Кон крајот на минатиот месец, „Епл“ ги зголеми цените за некои од своите најпопуларни производи за приближно 20%. Во соопштението, компанијата забележа дека центрите за податоци со вештачка интелигенција создадоа „вонреден пораст“ на побарувачката за меморија и складирање.

„Сони“ ја зголеми цената на својата конзола Плејстејшн претходно оваа година, а „Мајкрософт“ минатиот месец ја зголеми цената на своите конзоли Иксбокс за околу 25% од слични причини.

„Целата индустрија за потрошувачка електроника се бори со моменталната криза со компонентите, но ефектите се особено тешки за конзолите“, напиша „Мајкрософт“ во соопштението.

Компјутерите и сродниот хардвер обично се високо дефлаторна категорија на производи во индексот на потрошувачки цени: Поради технолошкиот напредок, потрошувачите можат да добијат повеќе за своите пари. (На пример, компјутер од 1.500 долари во 2025 година веројатно бил помоќен од модел од пред една година вреден 1.500 долари, и како таков, БЛС го третира ова како пад на цената).

Сепак, за првата половина од 2026 година, компјутерите и сродните производи доживеале инфлација на цените, покажуваат податоците на БЛС.

„Ние сме во раните фази на овие притисоци врз потрошувачките цени и преносот од повисоките цени на производителите, повисоките цени на увозот и поголемата побарувачка, особено за инвестиции предводени од вештачка интелигенција“, рече Грегори Дако, главен економист во EY-Parthenon.

Додавањето на функции за вештачка интелигенција во деловните апликации, исто така, влијае на цената на софтверот. На пример, „Мајкрософт“ ги зголеми цените на персоналните пакети Офис 365 (Office 365) за 43% во февруари (30% за семеен план) откако ги одржа стабилни една деценија. Новата функција Копајлот (Copilot), е новата алатка за вештачка интелигенција на „Мајкрософт“.

Трошоци за изградба, плати

Центрите за податоци, исто така, влијаат на понудата на други клучни влезни елементи како што се бакар и електрични инсталации, како и на работниците.

„Ако барате податоци што се убедливи (за ефектот на вештачката интелигенција врз економијата и инфлацијата), иако малку посуптилни, би побарале и би виделе дали платите во одделот за конструирање се зголемуваат повеќе од платите во остатокот од економијата“, рече Тиери Визман, Global FX и стратег за стапки во Macquarie Group.

„Бидејќи ако всушност постои притисок нагоре, кој ги оптоварува ресурсите на економијата поради изградбата на центри за податоци со вештачка интелигенција, тоа би го виделе и во платите – поточно во платите на работниците што би работеле на овие проекти“, додаде тој.

Досега, достапните податоци за платите на национално ниво покажуваат „робусна дивергенција“ помеѓу градежниот сектор и агрегатот, истакна тој.

Регионалните податоци би можеле да бидат уште позначајни, рече тој, истакнувајќи ја важноста на следењето на платите во градежништвото во области со висока концентрација на центри за податоци. (Сепак, тоа ќе бара повеќе трпение, бидејќи тие полокализирани податоци доцнат поради потребите за собирање и моделирање).

„Денес имаме проблем со домувањето во земјата; луѓето зборуваат за тоа како за недостапно“, рече Визман. „Можеби фактот дека платите во градежништвото многу се зголемуваат врши притисок и врз куќите.“