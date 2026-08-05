По поништените царини на Трамп, САД вратија 100 милијарди долари

Царинската управа на САД врати околу 100 милијарди долари на компаниите кои платиле увозни даноци откако Врховниот суд на Соединетите Американски Држави ги поништи царините на претседателот Доналд Трамп за „Денот на ослободувањето“.

Вратениот износ претставува 60 проценти од вкупно 165 милијарди долари што администрацијата на претседателот Доналд Трамп ги собра преку овие царини, објавија претставници на царинската служба пред Американскиот суд за меѓународна трговија (CIT), објави Фајненшл тајмс (FT).

И покрај одлуката на судот, администрацијата на Трамп минатиот месец воведе нов бран царини за повеќе од 80 земји, со стапки што се движат помеѓу 10 и 12,5 проценти.

Велика Британија, Мексико, Канада, Австралија, Индија, Кина, како и 27 членки на Европската Унија беа погодени од овие мерки, објавува Гардијан.

Новите царини беа формално воведени согласно Член 301 од Законот за трговија од 1974 година, за кој Вашингтон тврди дека е насочен кон земјите што користат принудна работа.

Коалиција од 25 американски држави поднесе тужба против администрацијата на Трамп, сепак, велејќи дека изговорот за принудна работа е само параван за заобиколување на одлуката на Врховниот суд и повторно воведување на нелегални даноци.