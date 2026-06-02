Брнабиќ: Вучиќ има поголемо влијание во светот отколку што имаше Тито

Лидерите на двете моментално најголеми светски сили, кинескиот претседател Ши Џинпинг и американскиот претседател Доналд Трамп, го покажаа својот личен однос и ценење кон српскиот претседател Александар Вучиќ, изјави Ана Брнабиќ.

Таа го кажа ова додека зборуваше за неодамнешната посета на Вучиќ на Кина, каде што беше почестен од претседателот Ши, како и за фактот дека Трамп сподели интервју што Вучиќ го даде за Breitbart News на својата социјална мрежа Truth Social, објавува „Време“.

„А тоа ја става самата Република Србија во доменот на земјите во кои никогаш не сме биле. Не бевме ниту во времето на Јосип Броз Тито, а блокадите велеа, дури и денес, дека тој бил највлијателниот државник и лидер од овие простори“, изјави Брнабиќ за ТВ Прва.

Како земја со 6,7 милиони жители, на Балканот, тоа не е нешто што ни се дава во принцип во геополитички околности, додаде таа.

„Александар Вучиќ, благодарение на сопственото влијание, сопствениот труд, признанието што го има, ја крена Србија на тој пиедестал и тоа е нешто што мора да го разбереме и тоа е нешто што секој што сака да биде искрен и што ја сака оваа земја, што искрено ја сака оваа земја мора да го цени“, рече Брнабиќ.

Таа изјави дека САД се најголемиот билатерален партнер на Србија во областа на размена на услуги, првенствено поради ИКТ секторот, додавајќи дека ова сега е дополнително зајакнато преку стратешка соработка со најголемата американска компанија во областа на вештачката интелигенција, Nvidia.

„Веќе работевме паметно и ја диверзифициравме нашата економија, а тој простор за соработка беше отворен уште порано. Очекувам дека фактот што претседателот Трамп сега лично го пофали и цитираше претседателот Вучиќ, ќе фрли дополнителна светлина врз таа соработка и очекувам дека нашата и политичката соработка со САД ќе биде уште подобра“, рече Брнабиќ.

Таа изјави дека Вучиќ добил и лична покана од претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, да присуствува на самитот Европска унија-Западен Балкан на 5 јуни, што, нагласи таа, е признание од лидерите на ЕУ.

Брнабиќ рече дека Вучиќ има директна комуникација со претседателот на Руската Федерација, Владимир Путин, како и лична комуникација со претседателот на Украина, Володимир Зеленски.