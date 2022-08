Бредли Купер и Хума Абедин се создадени еден за друг, тврди астролог

САД- Бредли Купер и Хума Абедин се двојка во фокусот на јавноста.

Според Page Six, актерот и режисерот на A Star Is Born и долгогодишната помошничка на Хилари Клинтон се во врска веќе неколку месеци. И Бредли и Хума присуствуваа на Мет Гала 2022 година во Њујорк во мај. А извор изјави за Page Six дека двајцата всушност пристигнале заедно на настанот, но оделе на црвениот тепих одделно за да не го свртат вниманието на нивната нова врска. Ги запознала главната уредничка на амаериканскиот „Вог“ заедничка пријателка , Ана Винтур.

Иако се чини дека двојката оди чекор по чекор во нивната врска, според People, не може да се негира нивната моќна врска. Изворот кој ја објави веста за Page Six рече: „Тие се совршени еден за друг“. И таа изјава е на место, барем според тврдењата на астрологот Рејчел Ланг.

„Нивната романса требаше да се случи“, вели Ланг.

Ланг објаснува дека Сатурн на Хума (планетата на кармата и посветеноста) во Лав е во поволен аспект со подзнакот на Бредли (подзнакот го претставува твоето надворешно однесување или како луѓето те перцепираат) во Стрелец, што ја покажува нејзината моќ да остане . „Неговиот Сатурн во Рак е исто така во прекрасен секстилен аспект со нејзиниот Марс во Девица. Нема да и биде тешко да му биде верна со тоа влијание“.

Но, тоа е само една од многуте точки на компатибилност. Ланг ги анализирала датумите и часот и минутите на раѓање и на Бредли и на Хума за да одреди што подготвува астрологијата за оваа моќна двојка, и очигледно, овие двајца би можеле да бидат во неа на долги патеки.

Сонцето и Марс внесуваат топлина во врската на Бредли и Хума.

Кога Бредли и Хума првпат се сретнале, најверојатно почувствувале моментална привлечност. Сето тоа е благодарение на Марс (планетата на страста) и Сонцето (кое, во астрологијата, го претставува егото). Марс на Хума во Девица е во поволен трио аспект со Сонцето на Бредли во Јарец, објаснува Ланг. Ова е огнена комбинација, што значи дека тие се прилично возбудени еден за друг и веројатно се чувствуваат енергија од оваа врска.

Не само што овие двајца се интензивно привлечени еден кон друг, има и многу романса во овој „брод“. Венера на Хума (планетата на љубовта и убавината) во Лав е во хармоничен трински аспект со Марс на Бредли во Стрелец. Превод: „Тие имаат исто толку романса колку и страст, а тоа претставува добра рамнотежа во врската“, вели Ланг.

Но, иако Марс ја носи топлината, тој исто така поттикнува некои можни борби за моќ. Ланг споделува дека Марс на Хума е во предизвикувачки аспект со Марс на Бредли, така што тука може да има одредена конкуренција и љубомора. Има многу енергија вклучена во оваа синастрија. Така, за да не се конфронтираат еден со друг, овие двајца треба да најдат заеднички цели и здрави начини да ги изразат сите тие силни емоции, додава Ланг.

Благодарение на Нептун, тие имаат длабока духовна врска

Привлечноста оди многу подлабоко од физичката хемија. Се работи и за емоционалната, па дури и духовната врска што може да ја имате со некого. Вклучувањето на Нептун во нивната синастрија покажува духовна врска, вели Ланг. Нептун на Хума (планетата на надежите и соништата) е во врска со подзнакот на Бредли во Стрелец. Бредлиевиот Нептун во Стрелец е исто така во поволен трински аспект со Сонцето на Хума, Сатурн и Венера во Лав.

Превод: Тие делат заеднички цели и желба да им помагаат на другите, вели Ланг. Што следи откако извор изјави за People дека Бредли и Хума се „и сериозни луѓе посветени на својата работа и ја прават вистинската работа“.

Овие двајца, исто така, имаат заедничка имагинација и способност да се издигнат над предизвиците, како и да имаат верба кога времињата се тешки. Бредли и Хума се вистински партнери и веројатно нема лесно да се откажат ако наидат на блокади во текот на нивното партнерство.

И покрај нивните различни знаци на Сонцето, тие го истакнуваат најдоброто еден од друг

Сонцето на Хума е во Лав (огнен знак), додека Сонцето на Бредли е во Јарец (земјен знак). Логично и астролошки, огнот и земјата навистина не се мешаат. Размислете за тоа: Оган ја пече земјата. Но, еј, спротивностите се привлекуваат со причина.

Сонцето Јарец на Бредли покажува дека тој е ориентирана кон целта и практична личност, додека Сонцето на Хума во Лав ја нагласува слободата и изразувањето, вели Ланг. „Овие знаци не би можеле да бидат поразлични, но тоа функционира затоа што таа има некои места за земја, а тој има некои огнени. Со други зборови, тие се балансираат еден со друг.

Плус, Месечината на Бредли (светилката што ги води домот и семејството) е во Вага, што е во поволен аспект со Венера на Хума, покажувајќи дека таа ја истакнува неговата мека страна, вели Ланг. „Можеби со неа се чувствува како дома“.