Бред Пит на 62 години изгледа неверојатно, хирург тврди дека знае зошто

Познатиот пластичен хирург Тери Даброу смета дека Бред Пит и на 62 години може да и се заблагодари на својот младешки изглед на таканаречената „женска убавина“. Зборувајќи за изгледот на познатиот актер и шпекулациите за козметичките процедури, д-р Даброу ја претстави својата теорија за подкастот misSpelling.

Пофалби, но и сомнежи

“Ако има некој кој воопшто не старее и не изгледа како да има пластична операција, тоа е Бред Пит. Не знам што направил, но изгледа неверојатно”, изјавил Даброу (67) за водителката Тори Спелинг. Потоа криптички додаде: „Не знам дали навистина имал лифтинг, но има сомнежи“.

Спелинг, 52, надоврза со забележување дека „целиот негов изглед, кожа и сè“ е видливо подобрена „откако се отрезни“, што сугерира дека Пит својот посвеж изглед го должи на промената на животниот стил.

Теоријата за „женска убавина“

Даброу потоа го даде своето објаснување зошто Пит се уште изгледа добро во своите шеесетти, и тоа не е неприродно. „Зошто Бред Пит на 60 години, без брчки и опуштена кожа на лицето, изгледа добро, додека некој друг маж на 60 или 65 години, исто така без брчки и опуштена, изгледа чудно? праша тој.

Тој веднаш го понуди одговорот: “Бидејќи изгледот на Бред Пит се заснова на женската убавина. Погледнете го во Легендата за есента – тој е пожежок од која било жена во тој филм. Едноставно е поубав”.

Спомнувајќи ги другите славни „убавици“ како Роб Лоу и Џон Стамос, Даброу објасни дека мажите со понежни, поженствени црти на лицето можат да имаат козметички зафати да изгледаат поприродно.

„Ако имате таков тип на лице, женската пластична хирургија може да изгледа добро. Но, ако сте убав маж од различен тип, чиј изглед не се заснова на женски карактеристики, таквите процедури може да изгледаат многу необично“, рече тој. Тој заклучил дека мажот мора да има повеќе женски црти на лицето за да може да се подложи на пообемни козметички процедури во подоцнежните години без да изгледа неприродно.

Веќе подолго време кружат гласини за можни процедури

Претставниците на Пит не одговорија веднаш на барањата за коментар. Иако актерот никогаш јавно не потврди дека направил козметички зафати, шпекулациите за можно лифтирање на лицето започнаа во јули 2023 година, кога на Вимблдон се појави со видно подмладен изглед.

Гласините дополнително се разгореа во септември 2024 година, кога Пит и неговата 33-годишна партнерка Инес де Рамон се појавија заедно на филмскиот фестивал во Венеција.

„Видеото на Бред стана вирално затоа што луѓето не можат да веруваат колку добро изгледа на 60 години“, изјави докторот по естетика д-р Џони Бетериџ за „Сан“ во јануари 2024 година. „Кога ќе ги споредите фотографиите пред и потоа, навистина изгледа дека тој можеби имал лифтинг на лицето. Промените во тој период се прилично забележливи“, рече тој, мислејќи на фотографиите на Пит од 2023.