Бред Пит (62) не планира да се ожени со Инес де Рамон (33)

Лос Анџелес – Бред Пит и Инес де Рамон се во силна врска, но немаат планови да се венчаат. Иако дизајнерот на накит станал исклучително близок со семејството на актерот, кое целосно ја прифатило, двојката нема планови да се венча, пишува Page Six.

Тие ја сметаат за дел од семејството

Според извор близок до семејството, 33-годишната де Рамон е во одлични односи со семејството на 62-годишниот Пит, со кого е во врска од 2022 година. „Тие апсолутно ја обожаваат и ја пречекале со отворени раце од самиот почеток. Во овој момент, тие ја сметаат за член на семејството, една од нивните“, рече изворот, додавајќи: „Но, Бред нема планови да се ожени и покрај тоа колку Инес станала блиска со сите“.

Изворот наведува дека дизајнерот на накит воспоставил искрени односи со целото семејство на актерот, вклучувајќи ги и неговите браќа и сестри и внуки и внуци. „Семејството на Инес и Бред е во редовен контакт и навистина уживаат да поминуваат време со неа. Таа никогаш не изгледа како „девојка на Бред“. Кога се заедно, таа е само дел од семејството“, објасни тој.

Нејзината врска со најблиските на Пит наводно се протега надвор од нејзиниот однос со актерот. „Тие си пишуваат пораки и остануваат во контакт без оглед на Бред, што многу кажува за тоа колку се зближиле“, вели изворот.

„Инес е многу приземјена и лесна за дружење. Седи со часови, смеејќи се и шегувајќи се со сите. Ништо не се чувствува присилно. Луѓето прашуваат за неа, ја вклучуваат во семејните планови и искрено ја сакаат во близина. Таа стана природен дел од семејната динамика.“

„Животот едноставно се случува“

Пит ретко коментира за својот приватен живот, но во мај минатата година, тој даде краток увид во својата врска со де Рамон во интервју за списанието GQ.

Кога го прашале дали нивното прво јавно појавување заедно било намерно, актерот се насмеал. „Не, човече, не е толку пресметано“, рекол тој. „Ако живеевте така, о Боже, колку би било исцрпувачки? Ако живеевте така, со пресметки? Не, животот едноставно се случува. Врските се случуваат.“

Тој се осврна и на постојаното медиумско внимание. „Мојот личен живот е секогаш во вестите. Во вестите е веќе 30 години, човече. Или, да речеме, некоја верзија од мојот личен живот“, рече тој во тоа време.

Осумгодишниот развод финализиран

Во декември 2024 година, долгогодишниот развод на Пит од Анџелина Џоли беше финализиран, со што заврши правна битка што траеше повеќе од осум години. Џоли поднесе барање за развод во септември 2016 година. Во интервју за GQ, Пит го намали значењето на настанот. На прашањето дали чувствува олеснување, тој одговори: „Не, не мислам дека беше толку голема работа. Само нешто што беше законски финализирано.“

Поранешната двојка има шест деца: Медокс, 24, Пакс, 22, Захара, 21, Шајло, 19, и 17-годишните близнаци Нокс и Вивиен. Во последниве години, некои од децата се дистанцираа од својот татко и неговото презиме. „Пејџ Сикс“ претходно објави дека Пакс „сè уште има врска со поширокото семејство на својот татко“, но „нема близок однос со Бред“. Инес де Рамон е исто така поранешна мажена жена. Таа се омажи за актерот Пол Весли во 2019 година, но двојката се раздели во 2022 година по повеќе од три години брак. Претставниците на Пит и де Рамон не одговорија веднаш на барањата за коментар.