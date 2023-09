Болести кои што може да ги наследите од родителите: Како да ги препознаете на време?

Овие пет болести можат да бидат наследни!

Генетиката игра голема улога во наследувањето на одредени карактеристики од нашите родители. Бојата на очите, косата или обликот на носот што ќе го наследиме зависи од ДНК-хромозомот. Освен физичките особини, одредени гени се одговорни за наследни болести и нарушувања.

Исто така, тоа не мора да биде правило. Само затоа што имате генетска предиспозиција за болест не значи дека ќе ја добиете, вели Мери Фрајвогел, претседател на Националното здружение на генетски советници.

„Вашето опкружување, семејната историја, животните навики, па дури и чистата шанса, исто така играат улога“, вели таа.

Еве неколку болести и нарушувања кои се наследни и на кои може да влијаете со текот на времето:

1. Срцеви заболувања

Сите знаеме дека нездравата храна, недостатокот на вежбање и пушењето може да имаат негативно влијание врз здравјето на нашето срце. Едно значајно истражување од 2016 година на повеќе од 55.000 учесници објавено во The New England Journal of Medicine откри колку критични се тие навики за луѓето кои имале генетски ризик од срцеви заболувања.

2. Рак на дебелото црево

Тестирањето за аденоматозни полипи може да ви помогне да откриете дали сте изложени на зголемен ризик за рак на дебелото црево. Таквите полипи може да се развијат во вашето дебело црево за време на тинејџерските години, но стануваат малигни кога ќе наближите 40 години. Според Американското здружение за рак, дури секој петти човек што ја заболува болеста е поврзан со некој што ја имал.

„Луѓето обично почнуваат да прават скрининг за рак на дебелото црево на 50-годишна возраст, но ако имате семејна историја на рак на дебелото црево или полипи, треба да направите скрининг порано“, додаваат лекарите.

3. Целијачна болест

Според Фондацијата за целијачна болест, едно од 10 луѓе со роднина од прв степен со оваа болест (што значи родител, дете или брат или сестра) се изложени на ризик да ја добијат и самите, бидејќи постојат гени поврзани со целијачна болест.

За разлика од луѓето со нетолеранција кои доживуваат привремени дигестивни проблеми после јадење глутен, пациентите со целијаки кои внесуваат пченичен протеин доживуваат сериозни проблеми во тенкото црево.

4. Висок холестерол

За жал, многу луѓе почнуваат да размислуваат за висок холестерол само кога блиска личност има срцев удар. Луѓето со генетско нарушување наречено фамилијарна хиперхолестеролемија имаат покачени нивоа на „лошиот“ холестерол од раѓање и се 20 пати повеќе изложени на ризик од рана срцева болест, вклучувајќи срцев и мозочен удар.

„Високиот холестерол е најчеста генетска причина за рана срцева болест, но со ран третман, ризикот кај поединецот може да се намали за 80 проценти“, вели Даниел Радер, професор на Медицинскиот факултет на Универзитетот во Пенсилванија.

5. Депресија

До денес, во 21 век, научниците продолжуваат да ги истражуваат следните фактори на ментални состојби и нарушувања. Само затоа што некој во вашето семејство има депресија не значи дека и вие ќе ја имате, но поголема е веројатноста дека ќе ја имате ако таа се појави низ вашето семејство.