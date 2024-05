Блинкен свиреше гитара и пееше со локален бенд во Киев

Американскиот државен секретар Антони Блинкен му се придружи на локалниот бенд во Киев денеска за да ја изведе песната „Rockin’ in the Free World“ на Нил Јанг.

U.S. Secretary of State Antony #Blinken played and sang "Rockin' In The Free World" with a band in one of #Kyiv's bars. pic.twitter.com/j2qjZsbGYX

— KyivPost (@KyivPost) May 14, 2024