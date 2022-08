Бијонсе на врвот: „Ренесанса“ е бр.1 албум на топ-листата на „Билборд “

САД– „Ренесанса“ на Бијонсе е на првото место на табелата со албуми на Билборд 200 (датирана од 13 август) во неделата со најмногу жени музичарки на листата во 2022 година .

Имено, Renaissance – седмиот соло албум бр. 1 на Бијонсе – е првиот албум издаден од жена музичарка во 2022 година на врвот на Билборд 200. Последната жена на број 1 беше Адел со 30, која владееше во првите шест недели на листата (табели датирани од 4 декември 2021 година – 8 јануари 2022 година). Имено, и 30 и Renaissance беа објавени преку Columbia Records (со Renaissance издадена преку Parkwood/Columbia).

Renaissance е седмиот соло студиски албум на Бијонсе и прв по Лимонада која се најде на врвот на топ листите во 2016 година. Оттогаш, таа се здружи со сопругот Џеј Зи на Everything Is Love (2018), го издаде Homecoming: The Live Album и го водеше The Lion Саундтракот King: The Gift (и во 2019 година; сите три стигнаа до првите пет на Билборд 200). Сите седум нејзини соло студиски албуми исто така се најдоа на врвот (надвор од нејзината работа како дел од Destiny’s Child), почнувајќи со Dangerously in Love во 2003 година.

За разлика од последните два соло албуми на Бијонсе (Лимонада и нејзиниот истоимениот сет во 2013 година), Renaissance не беше изненадувачко издание. Новиот сет беше најавен во средината на јуни, а му претходеше неговиот прв сингл „Break My Soul“ на 20 јуни, и беше достапен за купување во физички формати (и ЦД и винил ЛП) до датумот на улица (29 јули). Споредено, нејзините последни два соло студиски сета пред Ренесансата беа првично достапни само преку стримери и дигитални трговци на мало, а нивното физичко објавување дојде подоцна.