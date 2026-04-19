БГНЕС: Прогресивна Бугарија на Радев победи на предвремените парламентарни избори во Бугарија

„Прогресивна Бугарија“ на Румен Радев победи на осмите предвремени парламентарни избори во последните пет години, објави БГНЕС.

Првите проценети резултати на „Алфа Рисрч“ покажуваат:

„Прогресивна Бугарија“ – 37,5%; ГЕРБ-СДС – 16,2%; ПП-ДБ – 14,3%; ДПС-Нов почеток – 8,4%; „Вазраждане“ – ; БСП – 4,1%

Распределбата на местата во парламентот: 105 пратеници за „Прогресивна Бугарија“; 46 за ГЕРБ-СДС; 40 за ПП-ДБ; 24 за ДПС-Нов почеток; 14 за „Вазраждане“; 11 за БСП.

Првите прогнози на „Маркет Линкс“ покажуваат:

„Прогресивна Бугарија“ – 38,9%; ГЕРБ-СДС – 15,4%; ПП-ДБ -13,6%; ДПС-Нов почеток – 7,5%; „Вазраждане“ – 5,1%; БСП – 4,1%

Распределбата на местата во парламентот: 110 пратеници за „Прогресивна Бугарија“; 44 за ГЕРБ-СДС; 39 за ПП-ДБ; 21 за ДПС-Нов почеток; 14 за „Вазраждане“; 12 за БСП.

Излезност на гласачите до 19:00 часот:

Алфа Рисрч – 46,7%

Маркет Линкс – 47,2%

Водечките политички личности гласаа во земјата и ги повикаа граѓаните да го остварат своето право на глас. Главната порака беше дека луѓето треба да ја изберат владата на земјата и насоката на нејзиниот развој како силна и просперитетна европска земја.

Претседателката Илијана Јотова забележа дека имало краток технички проблем при гласањето кој брзо бил решен. Таа изрази доверба во машинското гласање и нагласи дека ваквите ситуации се нормални.

Според неа, на земјата ѝ е потребно стабилно Национално собрание и брзо формирање влада што може да се справи со растечките цени и важните домашни проблеми. Таа повика на висока излезност на гласачите и одговорност за иднината на земјата.

Вршителот на должноста премиер Андреј Ѓуров рече дека гласал за европска Бугарија, каде што луѓето живеат со достоинство и без притисок. Тој ја нагласи важноста на функционалните институции што ги штитат граѓаните. Според него, важно е луѓето да гласаат масовно за да се спротивстават на обидите за манипулација и да ја покажат моќта на слободниот избор.

Лидерот на најголемата парламентарна коалиција ГЕРБ-СДФ, Бојко Борисов, изрази сомнеж дека по изборите ќе се формира стабилна влада и рече дека ГЕРБ нема да учествува во коалиции под сегашните услови. Тој го критикуваше машинското гласање и изборниот процес, но нагласи дека неговата партија ќе биде конструктивна опозиција, ако не и прва политичка сила. Тој ги повика граѓаните да гласаат.

Лидерот на Прогресивна Бугарија, Румен Радев, ги повика граѓаните да ја искористат можноста да ја променат владата и да се спротивстават на злобните модели. Тој ја нагласи потребата од враќање на правдата и реформирање на судскиот систем. Според него, најважно е да се формира стабилна влада која ќе ги реши вистинските проблеми на народот. Тој изрази подготвеност за соработка со партиите кои ги делат неговите идеи.

Претседателот на „Продолжување на промените“, Асен Василев, ги повика луѓето да излезат на гласање за да не се повторат протестите. Тој нагласи дека земјата има шанса за позитивни промени. Според него, изборот е помеѓу европскиот развој и отстапувањето од оваа насока, повикувајќи на поддршка за повисок животен стандард и приход.

Копретседателот на „Да Бугарија“, Ивајло Мирчев, ги повика гласачите да размислат за иднината на своите деца кога гласаат. Тој изрази надеж за висока излезност и одлучувачки резултат. Апелираше до политичарите да не создаваат непотребни тензии и нагласи дека изборите се важни за насоката на Бугарија.

Лидерот на ДПС – Нов почеток, Делјан Пеевски, рече дека гласал за „државата на народот“ и за поголема безбедност и просперитет. Тој нагласи дека граѓаните денес одлучуваат кому да ја доверат иднината на земјата.

Лидерот на „Вазраждане“ Костадин Костадинов гласаше за слободна и независна Бугарија. Тој забележа зголемена излезност на гласачите. Според него, преку гласање граѓаните можат да ја променат иднината на земјата и да тргнат во нова насока.

Светскиот печат го гледа Румен Радев како проруски фаворит на изборите во Бугарија.

Светските медиуми ги покриваат парламентарните избори во Бугарија со фокус на Румен Радев, кој се смета за фаворит и политичар со проруски позиции. АФП забележува дека земјата гласа по осми пат за пет години и ги нагласува неговите двојни пораки – борба против „олигархискиот модел“, но исто така повикува на продолжување на дијалогот со Москва, како и критики за воената помош за Украина.

Њујорк тајмс и Ројтерс го опишуваат и како проруски политичар кој ветува дека ќе се бори против корупцијата и ќе стави крај на политичката нестабилност. Во исто време, тој зборува за европски развој, но со прагматични односи со Русија. Гардијан ја повторува оваа линија, нагласувајќи го неговото противење на воената поддршка за Украина.

Анализите во „Фајненшл тајмс“ и „Ле Монд“ ја ставаат Русија во центарот на политичката дебата, дури нарекувајќи ја и „тројански коњ“ на Москва. (БГНЕС)