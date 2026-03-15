Без вода утре дел од корисниците на улицата Железничка и кај „Неуромедика“

15/03/2026 20:07
Фото: Б. Грданоски

Поради планирана интервенција во водоводната мрежа, утре, без вода ќе останат дел од корисниците на улицата Железничка и кај „Неуромедика“. Како што информираат од ЈП „Водовод и канализација“, прекинот во водоснабдувањето е поради изведување водоводен приклучок Ф100 милиметри на улицата Железничка 66.

Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 9:00 часот и ќе трае до завршување на работните активности.

Од претпријатието посочуваат дека со прекинато водоснабдување ќе бидат дел од корисниците на улицата Железничка и кај „Неуромедика“. 

