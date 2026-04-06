Без струја поради зафати на мрежата корисниците на неколку улици во Илинден, Чучер Сандево, Бутел и Карпош

06/04/2026 07:33
Фото: Б. Грданоски

Без електрична енергија во одредени периоди од денот поради зафати во електродистрибутивната мрежа денеска ќе бидат корисниците од неколку улици во општините Илинден, Чучер Сандево, Бутел и Карпош.

Од ЕВН Македонија АД известуваат дека поради зафати во електродистрибутивната мрежа во периодот од 08:00 до 15:00 часот без електрична енергија ќе останат корисниците од ул. „Кадино Село“ во Илинден.

Во периодот од 08:30 до 13:30 часот без струја ќе бидат дел од потрошувачи на ул. „Призренска“ во Кучевишка Бара во општините Чучер Сандево и Бутел.

Во периодот од 09:00 до 13:00 часот без струја ќе останат дел од корисниците на ул. „Џумајска“ во Карпош.

