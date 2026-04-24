Без струја делови од Карпош, Студеничани, Петровец, Карпош и Гази Баба

Поради технички зафати во дистрибутивната електромрежа, денеска без електрична енергија ќе останат дел од корисниците од општините Студеничани, Петровец, Карпош и Гази Баба, соопшти РЦУК – Скопје.

Во периодот од 08:30 до 11:30 часот, без снабдување со електрична енергија ќе бидат корисниците од РТВ Предавател Водно, кула АЕК Водно, село Горно Нерези, Етно село – Нерези, Предавател Космофон, објект Даре Џамбаз-Водно објект на Поштенски дом-Водно и село Горни Крушопек во Општина Карпош.

Од 08:30 до 16:00 часот, без струја ќе останат корисниците на дел од село Морани и викенд населбата Морани во Општина Студеничани, од 09:00 до 14:00 часот од улицата „10“ во село Ржаничино во Општина Петровец, како и од улиците „Иван Аговски“ и „Никола Тесла“ во Општина Карпош, од 09:00 до 14:30 часот, од селото Мирковци во Општина Гази Баба, од 11:00 до 14:00 часот, а од улиците „13“ и „14“ во селото Ржаничино во Општина Петровец.