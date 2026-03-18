Без струја дел од Сопиште, а без вода неколку улици во Центар

Од ЕВН Македонија известуваат дека поради зафати во електродистрибутивната мрежа, денеска без електрична енергија ќе остане дел од општина Сопиште, а од ЈП Водовод и канализација, пак, соопштуваат дека без вода ќе останат неколку улици во Центар.

Од 08 до 15:30 часот без струја ќе останат корисниците од село Држилово во оштина Сопиште, информира ЦУК, повикувајќи се на информации од ЕВН Македонија.

Поради реконструкција на водоводна мрежа пак од 09 часот до завршување на интервенцијата, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од дел од улиците Мирослав Крлежа, Дебарца и Отон Жупанчич во општина Центар.

– Поради менување на вентил во шахта на ул. Македонија бр. 10, од 10:00 часот до завршување работите, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од дел од ул. Македонија на потегот од ул. Димитрие Чуповски до ул. Даме Груев. (Општина Центар), додаваат од ЦУК, по добиеното известување од ЈП Водовод и канализација.