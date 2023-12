Берлинале ја именуваше Триша Татл за нов директор

Берлин- Министерството за култура на Германија го претстави новиот шеф на меѓународниот филмски фестивал „Берлинале“ , кој ќе ја преземе функцијата од корежисерите Карло Чатријан и Мариете Рисенбек, кои се повлекуваат по Берлинале следната година. Триша Татл, поранешна директорка на Лондонскиот филмски фестивал BFI, ќе ја преземе функцијата единствен директор на Берлинале по гала фестивалот следната година.

Берлинале ја објави замената во вторникот, по неколкумесечните шпекулации и медиумски муабети околу директорот на филмскиот фестивал. Чатријан и Рисенбек најавија дека ќе си заминат кога ќе им истечат договорите следната година. Министерствтоо за култура и медиуми, главниот финансиер на Берлинале, претходно соопшти дека ќе ја укине двојната режисерска поставеност и ќе се врати на единствен директор на фестивалот од 2025 година.

Татл, која беше директор на фестивалите на БФИ од октомври 2018 до април оваа година, моментално е шеф на режија на фантастика во Националното филмско и ТВ школо во Обединетото Кралство. Таа ќе ја преземе функцијата директор на Берлинале во април 2024 година.

Клаудија Рот, германска државна министерка за култура и медиуми рече дека Татл „со себе носи 25 години искуство на филмски и филмски фестивали“ на нејзината нова работа. „Под нејзино водство, BFI Лондонскиот филмски фестивал не само што забележа зголемување на бројот на публиката, туку и доби меѓународен профил и значење“.

„Посетував Берлинале многу години како професионалец и навистина многу го ценам тоа“, рече Татл во изјавата. „Берлинале е лидер меѓу филмските фестивали од А-листата – добредојде и инклузивно и изобилува со разновидност на филмови што го одзема здивот. Тоа е фестивал кој го прикажува киното како најживописната, честопати магична форма на уметност, која може да го трансформира начинот на кој го гледаме светот и како се разбираме. Каква огромна возбуда и привилегија е да се има оваа можност да се води овој важен фестивал. Со нетрпение очекувам да има многу успешно Берлинале во 2024 година, а потоа да му се приклучам на тимот“.

Министерството за култура соопшти дека назначувањето следело по препораката на комисијата за избор, составена од Клаудија Рот, режисерот добитник на Оскар Едвард Бергер (All Quiet on the Western Front), актерката Сара Фазилат (Nico, Holy Spider), продуцентот Роман Пол (One Fine Morning, Paradise Now), Ен Лепин, управна директорка на Германската филмска академија и шеф на Канцеларијата на Сенатот во Берлин, Флоријан Граф.

Министерството претходно потврди дека ќе има големи кратења на оперативниот буџет на фестивалот, почнувајќи од следната година, затегнување на ремените што го принуди Берлинале да отсече цели делови од својата програма за да избегне финансиска криза. Градот Берлин вети дополнителни 2,2 милиони долари за фестивалот во следните две години, што би требало на некој начин да ја пополни дупката во буџетот.

Попроблематично за секој нов директор на Берлинале ќе биде политичкото влијание што Министерството за култура очекува да го има врз фестивалот и неговата официјална селекција. Чатријан рече дека ја напуштил работата уметнички директор затоа што министерот за култура побарал да има право на вето врз селекцијата на филмови на Берлинале.

„Во новата структура, како што беше претставена, сосема е јасно дека веќе не постојат услови за да продолжам како уметнички директор“, напиша Чатријан во официјалната изјава со која го најави заминувањето.

Чатријан и Рисенбек ги презедоа првите двојни шефови на Берлинале во 2019 година, заменувајќи го долгогодишниот соло директор Дитер Кослик. Под владеењето на Кослик, Берлиналето и неговата индустриска компонента, Европскиот филмски пазар, се зголемија по големина и важност. Чатријан и Рисенбек успешно ја пребродија пандемијата Ковид-19 – одржаа само онлајн Берлинале во 2021 година и скратена верзија на фестивалот минатата година – но се мачеа да привлечат големи холивудски филмови и нивните придружни ѕвезди, правејќи го Берлин помалку атрактивна платформа за студиски изданија.

Новиот шеф ќе се соочи не само со буџетски предизвици, туку и со прашањето каква улога ќе има Берлинале во иднина.

Седмиот меѓународен филмски фестивал во Берлин ќе се одржи од 15 до 25 февруари 2024 година. Оскаровката Лупита Нионго (12 Years a Slave, Black Panther) ќе биде претседател на меѓународното жири на Берлинале 2024 година. (Холивуд репортер)