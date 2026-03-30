Бензините поевтинуваат за 2,50 односно за 3 денари за литар, дизелот останува со иста цена

По неколкукратни поскапувања на горивата, Регулаторната комисија за енергетика денеска соопшти дека цените на бензините ќе се намалат, а на дизелот останува иста. „Обичниот“ бензин, од 95 октани же биде поевтин за 2,50 денари за литарт, а безоловниот од 98 октани за три денари, соопшти РКЕ.

Од 31.3.2026 година од 00:01 часот максималните цени на нафтените деривати ќе изнесуваат:

Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 95 84,00 (денари/литар)

Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 98 85,50 (денари/литар)

Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 95,50 (денари/литар)

Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 92,50 (денари/литар)

Мазут М-1 НС 50,410 (денари/килограм)

Од РКЕ појаснуваат дека малопродажната цена на бензинот ЕУРОСУПЕР БС-95 се намалува за 2,50 ден/литар, а на бензинот ЕУРОСУПЕР БС-98 се намалува за 3,00 ден/литар, додека малопродажната цена на ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е V) не се менува.

Малопродажната цена на Екстра лесното масло за домаќинство на (ЕЛ-1) се зголемува за 0,50 ден/лит, додека малопродажната цена на Мазутот М-1 НС се намалува за 0,663 ден/кг и сега ќе изнесува 50,410 ден/кг.

Од РКЕ напоменуваатдека ова се максималните цени на нафтените деривати од 00:01 часот на 31.3.2025 година. Трговците на големо и трговците на мало со нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките утврдени цени.

Од РКЕ додаваат дека поради актуелните случувања на светските берзи на цени на нафта и нафтени деривати, а со цел амортизација на влијанието на домашниот пазар и заштита на потрошувачите и обезбедување на сигурност во снабдувањето со нафта и нафтени деривати во земјата донесе Одлука со која го намали износот на трошокот за работење преку склад и истиот наместо досегашните 1,70 денари/литар, сега ќе изнесува 1,20 денари/литар.

Имајќи ја во предвид оваа одлука, РКЕ донесе Одлука со која се врши намалување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 1,41 % во однос на одлуката од 23.3.2026 година, се вели во соопштението до медиумите.

Референтните цени на нафтените деривати на светскиот пазар во споредба со претходната пресметка бележат намалување во просек: кај бензините за 3,758%, кај дизелот има зголемување за 1,604%, кај екстра лесното маслото зголемувањето е за 2,151% и кај мазутот има намалување за 1,055%.

Курсот на денарот во однос на доларот во изминатиот период по кој беа формирани цените со претходната пресметка е понизок за 0,5414 %.