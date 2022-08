Бела кошула и фармерки- Пријанка Чопра е новото лице на Глорија Вандербилт

САД- Пријанка Чопра – Џонас, индиска актерка со холивудска кариера, е фокусирана на брендовите со кои соарботува. оти. Како долгогодишен амбасадор на УНИЦЕФ, работи со Max Factor и создаде сопствен бренд за нега на коса, Anomaly, кој е без штетни хемикалии и спакуван во рециклирани шишиња. Од денес, 1 август таа официјално ќе биде претставена како новото лице на Глорија Вандербилт.

Чопра Џонас е првата славна личност која се насочила кон кампањата на Глорија Вандербилт од доцните 90-ти кога Хелена Кристенсен ја извршуваше таа улога. Таа ќе биде вклучена во мултимедијална маркетинг иницијатива која ќе вклучува дигитални, социјални медиуми, компоненти надвор од дома и во продавница.

Кампањата има за цел да ги инспирира жените да зборуваат за она што го сакаат и ќе го стави во центарот на вниманието фармерките Amanda, кои беа еден од оригиналните модели развиени од брендот.

„Секогаш кога работам со некој бренд, многу ми е важно да разберам што имаме заедничко“, рече Чопра Џонас. „Она што го сакам кај Глорија Вандербилт е тоа што го изгради бренд специјално за нашите тела, нашите облини. Навистина ја сакам кампањата – I Have Needs. Fit Them. Оваа неверојатна кампања ги охрабрува жените и ги инспирира да бидат свои – и мислам дека тоа е навистина важна работа, особено излегувањето од пандемијата“.

Чопра Џонас, која е во брак со Ник Џонас и ја има ќерката Малти Мари, родена оваа пролет, е ангажирана на повеќе проекти. Покрај работата со Глорија Вандербилт, Макс Фактор и Аномали, таа и нејзиниот сопруг неодамна инвестираа во врвниот бренд за скијање, Perfect Moment.

„Кога станува збор за мојата линија за нега на коса, Anomaly, идејата беше да се демократизира убавината и да се осигурам дека сите добиваат одлични производи што не прават дупка во вашиот паричник или во околината. Тоа се работи кои ми беа навистина важни“, рече таа.

„Со Max Factor, брендот се заснова на инклузивност, и тоа е наследен бренд како Глорија Вандербилт. Сакам да се дружам со брендови кои се пионери во својата област и лидери во нивните категории“.

За Perfect Moment, рече таа, целта е да се претстави брендот на поголема публика.

„Идејата за здружување со јавно лице е да може да се зголеми она што го претставува брендот“, рече таа. „Значи, тоа беше намерата на нашето здружение како инвеститори и советници“.

Инвестицијата го означува првиот моден бренд во кој двојката инвестираше, иако Ник Џонас има линија текила со дизајнерот Џон Варватос. Чопра Џонас рече дека идејата за вклучување во Perfect Moment потекнува од „љубовта на брендот. Мојот сопруг е страствен сноубордер, јас сум повеќе девојка за скијање. Повеќе сакам да ја носам мојата зимска облека и да возам санки отколку да скијам. Но, за луѓе кои сакаат авантура и спорт и само да бидат на отворено и во природа, ова е одличен бренд. Решивме да инвестираме во него, така што луѓето кои не слушнале за брендот ќе слушнат за него и ние можеме да бидеме дел од нагорната траекторија за оваа компанија. И…тоа е нешто што ми е навистина возбудливо да го правам во мојот бизнис“.

Иако таа рече дека нема планови веднаш да инвестира во други модни брендови, „создавањето, основањето и дружењето со навистина интересни брендови“ останува „голем фокус“ ​​за неа. „И во исто време, продуцирам содржина за различни медиуми: ТВ, филмови, стриминг итн. Но, кога станува збор за модата, никогаш не вели никогаш“, рече таа.

Како успешна актерка и сопруга на подеднакво познат забавувач, Чопра Џонас е често во очите на јавноста и работи на тоа „секогаш да биде презентабилна и добро прифатена“.

Често, нејзината униформа е сини фармерки и бела кошула – облека што може да се облече со пар штикли, „некои забавни обетки и додатоци“ за излегување на вечера, со блејзер за деловен состанок или само патики за трчање работи. „Мојот личен стил е удобен“, рече таа.

Но, кога ќе излезе на црвениот тепих, таа го подигнува вниманието.

„Ги сакам црвените теписи затоа што мислам дека е навистина забавно да се соработува со неверојатни луѓе кои се експерти во нивните области за да се создаде нешто што се издвојува за момент – тоа е убавината на облеката на црвениот тепих, ја носиш за тој момент. ” таа рече.

Иако не издвои некој конкретен дизајнер како омилен, Чопра Џонас рече кој и да избере да го облече: „Навистина морам да се чувствувам удобно и самоуверено во што и да носам“, рече таа. „Тоа се однесува на се што носам. Велат дека облеката го прави мажот-жена, и без разлика дали тоа е црвен тепих или фармерки и маица, мислам дека само треба да се чувствувате најдобро во вашата облека“.

Да се ​​чувствува најдобро е исто така нешто што Чопра Џонас го доживува за време на нејзината работа со УНИЦЕФ и другите причини што ги презема во нејзиниот живот.

„Како што ми велеше мајка ми, колку и да ти е лошо во животот, има некој друг на кој му е уште полошо од тебе. Така, сеќавањето на тоа, дури и во вашите лоши моменти, ве прави сочувствителни и таа емпатија треба да проникне низ сè што правите“, рече таа. „Тоа е

како се обидувам да го живеам мојот живот – да се трудам да бидам добар човек цел ден, да имам големи намери, да работам со најдобрите луѓе и потоа да ѝ возвратам на заедницата“.

Работата со УНИЦЕФ, рече таа, е „најголемата привилегија во мојот живот“.

„Ние сме поврзани скоро 15 години. И само да можам да ги зголемиме пораките на она што го прави УНИЦЕФ за децата ширум светот кои се заборавени, е искрено најдоброто нешто што некогаш сум го имал во можност да го направам. Кога зборувам за каузите кои ми се најважни, мислам дека иднината на децата е нешто што отсекогаш постојано бил важен дел од мојот живот бидејќи тие се иднината на светот. Тие ќе го наследат светот од нас. И навистина треба да размислуваме за светот што ќе им го дадеме на нашите деца“, рече таа.

Покрај нејзините филантропски цели и деловни потфати, Чопра Џонас работи и на неколку филмски проекти. Најпрво е проектот на Sony Pictures наречен „Text for You” со Киану Ривс и Селин Дион кој ќе излезе следната година, рече таа. „Тоа е навистина забавна романтична комедија и првата актерска улога на Селин Дион, што е возбудливо. И тоа е само супер забавен филм. Тоа е издание на Денот на вљубените. Сè е за љубовта и работите што сите ги сакаме за љубовта.

„Потоа го имам токму спротивното од тоа – шпионско шоу со браќата Русо за Amazon Prime со Ричард Маден и Стенли Тучи. Се вика Цитадела и навистина ќе биде неверојатно. Беше многу работа. Имам многу лузни за да го докажам тоа“, продолжи таа, додавајќи дека има „многу други работи во развој како продуцент и како актер“.

Но, на прво место е кампањата на Глорија Вандербилт. Иако Чопра Џонас е претставена во рекламните и маркетинг материјалите, таа не учествувала во дизајнот на колекцијата. (WWD)