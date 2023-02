„Бард“ е одговорот на „Гугл“ на „Чет Џи-Пи-Ти“: Претставена новата програма за вештачка интелигенција

Американскиот технолошки гигант „Гугл“ (Google) во понеделникот официјално ја лансираше својата нова програма за вештачка интелигенција „Бард“ (Bard). Како што нагласи во презентацијата извршниот директор на матичната компанија на „Гугл“, „Алфабет“ (Alphabet), Сундар Пичаи, ова е важен следен чекор за „Гугл“ во областа на вештачката интелигенција.

„’Бард’ има за цел да ја комбинира широчината на глобалното знаење со моќта, интелигенцијата и креативноста на нашите одлични јазични модели“, рече Пичаи. Како што објасни тој, програмата користи информации од веб и на тој начин обезбедува ажурирани и квалитетни одговори.

Новиот чет-бот за вештачка интелигенција на компанијата се базира на Јазичниот модел за апликации за дијалог (LaMDA) и е достапен само за одредена група на тестирачи.

Врз основа на видеото што Пичаи го сподели на Твитер, корисниците можат да го користат „Бард“ за да споредат два филма номинирани за Оскар, да замислат ручек врз основа на состојките во фрижидерот на одредена личност или да дознаат за најновите откритија од телескопот Џејмс Веб.

„Гугл“ објави дека „Бард“ ќе биде достапен за јавноста во следните неколку недели.

1/ In 2021, we shared next-gen language + conversation capabilities powered by our Language Model for Dialogue Applications (LaMDA). Coming soon: Bard, a new experimental conversational #GoogleAI service powered by LaMDA. https://t.co/cYo6iYdmQ1

— Sundar Pichai (@sundarpichai) February 6, 2023