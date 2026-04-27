Астероид што се движи кон Земјата има моќ на 22 атомски бомби

Во тишината на вселената, далеку од секојдневните грижи и бучавата на планетата, еден древен патник неуморно кружи околу Сонцето. Неговото име е Бену и со години го привлекува вниманието на научниците ширум светот. Причината е едноставна, но вознемирувачка: постои мала, но реална шанса еден ден да се судри со Земјата.

Според проценките на експертите на НАСА, астероидот Бену поминува во близина на нашата планета приближно на секои шест години. Иако повеќето од овие поминувања не претставуваат опасност, прецизните орбитални симулации посочија на еден датум што се издвојува: 24 септември 2182 година. Тогаш веројатноста за потенцијален судир е најголема, иако научниците нагласуваат дека ризикот е сè уште релативно мал – се проценува на околу 1 на 2.700, пишува Newsweek.

Сепак, она што загрижува не е само можноста за удар, туку и силата што Бену би можел да ја ослободи. Проценките велат дека енергијата на ударот би била еквивалентна на експлозија на околу 22 атомски бомби, пишува Space.com.

Иако нема да предизвика глобално уништување како ударот што ги уништи диносаурусите, последиците би биле катастрофални на регионално ниво, од моќни ударни бранови и пожари, до климатски нарушувања и прашина што би можела привремено да го блокира Сонцето.

Промена на траекторијата на објектите во близина на Земјата

Затоа НАСА не седи со скрстени раце со години. Уште во 2016 година беше лансирана мисијата OSIRIS-REx, чија цел беше да се приближи до Бену, да ја мапира неговата површина и да собира примероци. Вселенското летало успешно стигна до астероидот, собра материјал и го врати на Земјата во 2023 година, давајќи му на човештвото прв директен увид во составот на потенцијално опасно небесно тело.

Анализата на тие примероци покажа дека Бену содржи јаглерод, вода и органски молекули, клучни состојки за појавата на живот. Ова дополнително ја зголемува научната важност на овој астероид, бидејќи дава увид во раните фази од формирањето на Сончевиот систем. Во исто време, неговата структура, лабава куп карпи и прашина, укажува дека евентуалното отстапување од неговата траекторија може да биде посложено отколку што се сметаше претходно.

Сепак, Бену не е единствената закана што се следи. Научниците редовно анализираат илјадници објекти познати како објекти близу Земјата (NEO), користејќи телескопи и радарски системи за да детектираат потенцијални опасности на време.

Во овој контекст, мисиите како DART веќе покажаа дека е можно да се промени траекторијата на астероидите. Оваа мисија успешно го одврати мал астероид од неговата орбита во 2022 година, што беше историски момент за планетарната одбрана.

Историјата нè потсетува дека судирите не се невообичаени. Најпознат пример е ударот Чиксулуб пред околу 66 милиони години, што доведе до истребување на диносаурусите. Иако Бену е значително помал, неговата потенцијална енергија на удар е доволна за да предизвика катастрофа што би се почувствувала низ целиот континент.

И додека годината 2182 е далеку во иднината, научниците истакнуваат дека токму сега, за прв пат во историјата, човештвото има технологија да ја заштити планетата, да предвиди и потенцијално да спречи космичка катастрофа.