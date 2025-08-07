Apple се враќа дома, ќе инвестира 100 милијарди во САД

Американскиот технолошки гигант Apple планира нова инвестициска инјекција од 100 милијарди долари во домашното производство во САД, со што вкупната вредност на најавените вложувања достигнува импресивни 600 милијарди долари.

Според извор од Белата куќа, претседателот Доналд Трамп треба официјално да ја објави оваа вест во текот на денот, пренесува агенцијата „Ројтерс“.

Уште во февруари годинава, Apple најави планови за инвестирање 500 милијарди долари во американската економија во наредните четири години, вклучително и изградба на нов производствен капацитет во Хјустон. Со најновата рунда инвестиции, компанијата ја засилува својата определба за враќање на дел од синџирот на снабдување назад во САД и за отворање на домашно производство на клучни компоненти.

Советникот за економија во Белата куќа, Кевин Хасет, во изјава за Fox Business Network потврди дека од Apple се очекува објава за значајно вложување.

Оваа најава доаѓа во период кога Вашингтон сè повеќе се залага за технолошка независност и засилување на домашната индустрија, особено во клучни сектори како што се чиповите, паметните уреди и телекомуникациите.