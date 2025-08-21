Апелациски суд во САД дозволи депортација на 60.000 имигранти од Хондурас, Никарагва и Непал

Сојузен апелациски суд и дозволи на администрацијата на претседателот Доналд Трамп да ја укине привремената заштита од депортација и да ги поништи работните дозволи на повеќе од 60.000 имигранти од Централна Америка и Непал.

Одлуката на Апелацискиот суд за Деветтиот округ ѝ дозволува на владата да го поништи статусот на привремена заштита за имигрантите од Никарагва, Хондурас и Непал, додека пред судот се води постапка против оваа политика. Тројцата судии кои ја потпишаа наредбата не дадоа правно објаснување.

Наредбата веднаш ја укинува заштитата за Непалците, која истече на 5 август. Заштитата за државјаните на Хондурас и Никарагва ќе истече на 8 септември.

Портпаролката на Министерството за внатрешна безбедност, Триша Меклафлин, изјави дека одлуката ќе помогне во враќањето на интегритетот на имиграцискиот систем и ќе спречи користење на статусот на привремена заштита како системот за азил.

Ахилан Аруланантам од Центарот за имиграциско право и политика на универзитетот УКЛА (UCLA), една од организациите што ја поднесоа тужбата, го критикуваше судот за недостаток на образложение и рече дека одлуката „едноставно ја поддржува позицијата на моќ на владата“.

Окружниот судија Трина Л. Томпсон, во јули привремено ја блокираше администрацијата да ги повлече заштитите од депортација со остро формулирана пресуда, утврдувајќи дека одлуката на владата веројатно била мотивирана од „расна нетрпеливост“.