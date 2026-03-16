Ана Винтур се појави како презентерка на Оскарите и ги изненади сите

Лос Анџелес – На Ана Винтур ѝ се припишува заслугата за создавањето на најсмешниот сегмент од 98. Оскари 2026, чиј водител беше комичарот Конан О’Брајан.

Обожавателите на „Ѓаволот носи Прада“ беа почестени со изненадувачки пар за време на доделувањето на Оскарите, синоќа во театарот „Долби“ кога Ана Винтур, поранешната главна уредничка на Vogue, која сега е главен директор за содржини за Condé Nast и глобален уреднички директор на Vogue, и Ен Хатавеј се качија на сцената заедно, поддржани од хитот на Мадона во „Вог“, за да ги доделат наградите за дизајн на костуми и фризура и шминка.

Пред да открие дека Кејт Холи победила за најдобар дизајн на костими за Франкенштајн, Хатавеј рече: „Без разлика дали станува збор за две различни капи со нијанса на скапоцени камења, педантно изработена наметка за глава, едноставен пар очила со полурамни рамки, сложени и драматични парчиња што оживуваат готски класик или гледање како црвеното ‘рѓосува во Англија од 16 век, костимот на ликот е клучен за раскажување приказна.“

Сепак, гласот на добитничката на Оскар полека се затресе додека продолжи покрај Винтур: „Човек може да тврди дека гардеробата во реалниот живот е исто така клучна. Дали тоа го прави да изгледаш елегантно и привлечно, да речеме, на најважната ноќ во Холивуд, и да речеме кога најважните луѓе во модата ќе оценуваат како изгледаш?“

„Ана, само ме интересира, што мислиш за мојот фустан вечерва?“ Хатавеј продолжи да ја прашува модната икона. Но, Винтур одлучи да го игнорира нејзиното прашање, велејќи: „А номинираните се…“, предизвикувајќи смеа кај публиката.

Подоцна, пред да објави дека Мајк Хил, Џордан Самуел и Клиона Фјури го освоија Оскарот за најдобра шминка и фризура за Франкенштајн, Хатавеј праша: „Ана, дали би сакала да ги прочиташ номинираните?“

„Ви благодарам, Емили“, одговори Винтур, навидум нарекувајќи ја Хатавеј по колешката од „Ѓаволот носи Прада“, Емили Блант пред да ги прочита номинираните во категоријата.

„Холивуд репортер“ се обрати до „Конде Наст“, ​​сопственик на „Вог“, за коментар за појавувањето на Винтур на Оскарите.

Минатата година, Винтур конечно ги откри своите вистински мисли за споредбите меѓу неа и Миранда Пристли, ликот на Мерил Стрип.

„Отидов на премиерата облечена во Прада, без никаква идеја за што ќе биде филмот“, му рече Винтур на уредникот на „Њујоркер“, Дејвид Ремник, за време на една епизода од подкастот „Радио час на Њујоркер“. „И мислам дека модната индустрија беше многу загрижена за мене за филмот, дека ќе ме прикаже во некаква тешка светлина.“

Сепак, модната икона рече дека откако го изгледала номинираниот за Оскар филм, нејзината реакција била сосема поинаква од она што го очекувала.

„Прво на сите, тоа беше Мерил Стрип, што, фантастично“, рече Винтур. „Потоа отидов да го гледам филмот и ми се допадна многу. Беше многу смешен. Миуча [Прада] и јас многу разговараме за тоа, и ѝ велам: „Па, навистина беше добро за тебе.“

Таа додаде дека филмот „имаше многу хумор. Имаше многу духовитост. Ја имаше Мерил Стрип. Мислам, беше Емили Блант, [и] сите беа неверојатни. На крајот, мислев дека е добра шанса.“

„Ѓаволот носи Прада 2“, продолжение на иконскиот филм од 2006 година, треба да излезе на 1 мај, а ѕвездите Стрип, Хатавеј, Емили Блант и Стенли Тучи се враќаат.