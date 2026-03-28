Американскиот потпретседател Венс изјави дека САД „наскоро“ ќе излезат од Иран

28/03/2026 18:28

Американскиот потпретседател Џеј Ди Венс се осврна на војната во Иран за време на интервју со конзервативниот поткастер Бени Џонсон.

Венс изјави дека иако САД постигнале поголем дел од своите воени цели, Трамп планира да ја продолжи војната „уште малку подолго“ за да осигура дека иранската влада е сериозно попречена.

-Претседателот ќе продолжи со тоа уште малку подолго за да се осигура дека штом заминеме, нема да мораме да го правиме ова повторно многу, многу долго време – рече Венс. „Треба да ја неутрализираме (иранската влада) на многу, многу долг период, и тоа е целта“.

Венс призна дека цените на бензинот се зголемиле како резултат на конфликтот, но рече дека тие наскоро ќе се намалат. „Ова е многу, многу привремена реакција на она што на крајот ќе биде краткотраен конфликт“, додаде тој.

-Мислам дека претседателот беше многу јасен за ова: не сме заинтересирани да бидеме во Иран за една година или две години од сега – рече Венс. „Ја завршуваме работата, наскоро ќе излеземе оттаму и цените на горивото повторно ќе паднат“.

МИА

Поврзани содржини

Половина милион луѓе протестираа против екстремната десница во Лондон, тврдат организаторите
Саудиска Арабија, Турција и Египет на разговори во Исламабад за прекин на војната
Катар и Украина потпишаа договор: Украинската технологија за пресретнување на ирански беспилотни летала оди на Блискиот Исток
Молња ја погоди највисоката зграда во светот „Бурџ Калифа“
Трамп брутално го понижи принцот Мохамед бин Салман: „Мислеше дека нема да ми го бакнува задникот“
Тајланд постигна договор со Иран за безбеден премин низ Ормускиот Теснец
Трамп: Куба е следна! Но, преправајте се дека не го кажав тоа
Трамп: Отсекогаш сме биле тука за НАТО, но повеќе не мораме

Најчитани