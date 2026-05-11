Амбасадорката на Трамп во Грција е клучна фигура за енергетската стратегија на САД на Балканот

Со минатогодишното назначување на Кимберли Гилфојл како амбасадорка на САД во Атина, САД јасно покажаа дека ја сметаат Грција за една од своите главни потпорни точки во Источниот Медитеран, Југоисточна Европа и Западен Балкан.За споредба САД немаат амбасадопр се уште во Македонија и подолг период во Бугарија, не пак ваква високопрофилна личност во директен контакт со претседателот на САД.

Кимберли Ан Гилфојл е американска адвокатка, телевизиска водителка, политичка коментаторка и дипломатка. Од ноември 2025 година, таа е амбасадорка на Соединетите Американски Држави во Грција и првата жена што ја извршува оваа функција.Родена е на 9 март 1969 година во Сан Франциско. Нејзиниот татко е ирски имигрант, а нејзината мајка е од порториканско потекло. Во своите јавни настапи, Гилфојл често го нагласува мултикултурното потекло на нејзиното семејство и нејзиното католичко воспитување.

Дипломирала на Универзитетот во Калифорнија, Дејвис, со диплома по политички науки, а потоа на Правниот факултет на Универзитетот во Сан Франциско со диплома по право. За време на студиите, работела како модел и се појавувала во рекламни кампањи, што подоцна придонело за нејзиниот силен јавен имиџ.

По дипломирањето, Гилфојл почнала да работи како обвинител во Калифорнија. Работела во обвинителствата во Лос Анџелес и Сан Франциско и се здобила со слава по случаи на семејно насилство, сексуални злосторства и организиран криминал. Често е претставена во медиумите како амбициозна и агресивна обвинителка со добри комуникациски вештини.

Во 2001 година, се омажи за Гевин Њусом, кој подоцна стана градоначалник на Сан Франциско, гувернер на Калифорнија и водечка фигура во Демократската партија. Додека Њусом бил градоначалник на Сан Франциско, Гилфојл служела како прва дама на градот. Нивниот брак привлече значително медиумско внимание, бидејќи двајцата беа сметани за политички пар во подем во Калифорнија. Тие се разведоа во 2006 година, а официјалната причина беше нивниот зафатен професионален живот и различни кариерни патеки.

По напуштањето на обвинителството, Гилфојл се сврте кон телевизијата. Таа се појави како правен аналитичар на CNN, ABC News и Court TV, а подоцна стана една од најпрепознатливите фигури на Fox News. Учествуваше и водеше емисии како што се The Five и Outnumbered. Така, таа изгради имиџ на конзервативен коментатор, бранител на Доналд Трамп и агресивен телевизиски дебатер. Нејзиниот емотивен и конфронтациски стил ја направи популарна фигура меѓу републиканските гласачи.

По 2018 година, Гилфојл се зближи со семејството Трамп и започна врска со Доналд Трамп помладиот, со кого подоцна се сврши. Таа беше активно вклучена во претседателските кампањи на Доналд Трамп, во собирањето средства за Републиканската партија и во јавните собири на движењето околу него. Нејзиниот говор на Републиканската национална конвенција во 2020 година предизвика широка резонанца поради нејзиниот необично силен и емотивен стил. Во 2024 година, нејзината врска со Доналд Трамп помладиот сепак заврши.

Кариерата на Гилфојл беше проследена и со контроверзии. Во 2018 година, таа го напушти Fox News по објавите за несоодветно однесување на работното место. Таа самата ги негира обвинувањата, но темата беше широко дискутирана во американските медиуми. Кога беше номинирана за амбасадор во Грција, имаше потсетувања за нејзините изјави од 2015 година, кога за време на дискусија за грчката финансиска криза ги нарече Грците „луѓе кои живеат на грб на други луѓе“. Ова предизвика критики во грчките медиуми и политичките кругови.

На 10 декември 2024 година, Доналд Трамп ја објави својата намера да ја номинира Гилфојл за амбасадор на САД во Грција. Во 2025 година, таа ги помина сослушувањата за потврда во Сенатот и беше потврдена со 51 глас „за“ и 47 „против“. На 4 ноември 2025 година, таа официјално ги предаде своите акредитиви во Атина, станувајќи првата жена амбасадор на САД во земјата.

Како амбасадор, Гилфојл се фокусираше на енергетската соработка меѓу САД и Грција, воените односи во рамките на НАТО, улогата на Грција како енергетски центар за Југоисточна Европа и ограничувањето на руското и кинеското влијание во регионот. Таа активно учествуваше на состаноци со грчката влада, на иницијативи за снабдување со течен природен гас и зајакнување на военото присуство на САД во Источниот Медитеран. По пристигнувањето во Грција, таа се сретна и со надбискупот Јероним II, нагласувајќи ја важноста на односите меѓу двете земји.

Енергетската дипломатија е највидливата област на нејзината работа. Во Тирана беше потпишан договор од 6 милијарди долари помеѓу албанскиот Албгаз, американската Venture Global и грчката Aktor LNG USA за развој на енергетскиот центар во Валона и снабдување со американскиот течен природен гас во период од 20 години. Гилфојл присуствуваше на церемонијата и го претстави проектот како чекор кон поповрзан, побезбеден и попросперитетен регион.Таа рече дека кога САД, Албанија и Грција работат заедно, регионот станува поповрзан, побезбеден и попросперитетен. Договорот предвидува изградба на инфраструктура во Валона за увоз на американски течен природен гас и негова регазификација со цел снабдување на Јужна Европа.

Така, американскиот амбасадор во Грција ефикасно дејствува како регионален енергетски посредник. Улогата на Атина е клучна бидејќи грчките терминали за течен природен гас и гасната инфраструктура се влезна точка за американскиот гас во Југоисточна Европа. Бугарија, исто така, има директно место во оваа шема преку нејзиниот пристап до грчките терминали и нејзиното учество во Вертикалниот гасен коридор, кој ги поврзува Грција, Бугарија, Романија, Унгарија, Словачка, Украина и Молдавија.

Воената димензија е исто така од суштинско значење. Грција и Соединетите Американски Држави разговараат за обновување на Договорот за меѓусебна одбранбена соработка, кој е основа за военото присуство на САД и пристап до клучната инфраструктура во земјата. Атина се стреми да ја консолидира својата улога како стабилен сојузник на Вашингтон и безбедносен фактор во Источниот Медитеран, особено во контекст на војните во Украина и Блискиот Исток.

Подготовките за нова рунда стратешки дијалог меѓу Атина и Вашингтон вклучуваат енергетика, превоз, инвестиции, одбрана и безбедност. Исто така, се дискутира за посета на Доналд Трамп на Грција, веројатно околу самитот на НАТО во Турција. Таквата посета би имала силна политичка симболика и би ја потврдила улогата на Грција како важен партнер на САД во регионот.

Именувањето на Гилфојл има и внатрешнополитичко значење. Таа се перцепира како некој од кругот на Трамп, што им дава поголема тежина на нејзините пораки во регионот. Нејзината активност во Грција, Албанија, Бугарија и Романија покажува дека САД ја гледаат Атина како центар на влијание на Балканот, Црното Море и Источниот Медитеран.

Нејзиниот јавен имиџ сепак останува контроверзен. Нејзините поддржувачи ја прикажуваат како харизматична комуникаторка, лојален сојузник на Трамп, силна јавна личност и успешна жена во политиката и медиумите. Нејзините критичари ја обвинуваат за прекумерна политичка лојалност кон Трамп, недостаток на дипломатско искуство, претворање на дипломатијата во политичка награда и премногу медиумски ориентиран, конфронтациски стил.

На лично ниво, Гилфојл има еден син, Ронан Виленси, од нејзиниот втор брак со претприемачот Ерик Виленси. Таа е позната по своето силно присуство на социјалните медиуми, нејзиниот интерес за мода и јавен имиџ и нејзината активност во конзервативните политички кругови.

Кимберли Гилфојл е симбол на преплетувањето на американските медиуми, шоу-бизнисот, конзервативната политика и кругот околу Доналд Трамп. Нејзиното назначување за амбасадор во Грција е и знак на доверба од страна на Трамп, политичко назначување и обид за зајакнување на американското влијание во Источниот Медитеран.

Важноста на Гилфојл мора да се процени преку местото што САД ѝ го доделуваат на Грција. Атина се етаблира како американска потпора во Источниот Медитеран и Југоисточна Европа, а американскиот амбасадор таму е меѓу клучните фигури во спроведувањето на оваа политика. (БГНЕС)