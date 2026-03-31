„Алказар Енерџи“ отвора јавна консултација за ветерниот парк во Штип

„Алказар Енерџи“ ја објавува Студијата за оцена на влијанието врз животната средина и социјалните аспекти (ESIA) за ветерниот парк Штип и ја става на јавен увид, што претставува значајна пресвртница во развојот на проектот кој треба да стане најголемиот проект за обновлива енергија во Северна Македонија, соопштија од компанијата.

Со планиран инсталиран капацитет до 396 MW, ветерниот парк Штип претставува трансформативен чекор кон зајакнување на енергетската независност на земјата, намалување на зависноста од фосилни горива и забрзување на напредокот кон националните климатски цели. Проектот е и значаен придонес кон Платформата за праведна енергетска транзиција на Северна Македонија, лансирана на COP28.

Се очекува проектот да биде финансиран од водечки меѓународни финансиски институции, вклучително и Европската банка за обнова и развој (ЕБОР), Меѓународната финансиска корпорација (IFC) и Ерсте Груп Банк АГ (ERSTE), што ја нагласува неговата силна усогласеност со меѓународните стандарди за животна средина, општество и корпоративно управување.

Од компанијата посочуваат дека студијата за оцена на влијанието врз животната средина и социјалните аспекти (ESIA) е изготвена во целосна согласност со националното законодавство и меѓународно признати рамки, вклучително и Стандардите за перформанси на IFC, Еколошката и социјална политика на ЕБОР и Еколошките и социјалните стандарди на Европската инвестициска банка (ЕИБ). Таа обезбедува сеопфатна проценка на потенцијалните еколошки и социјални влијанија, заедно со јасно дефинирани мерки за ублажување и мониторинг, со цел сите влијанија да останат ограничени, локализирани и одговорно управувани.

„Како дел од посветеноста на Алказар Енерџи кон транспарентност и вклучување на засегнатите страни, периодот за јавен увид на Студијата (ESIA) трае од 27 февруари до 27 април 2026 година. Во овој период, засегнатите страни се поканети да ја разгледаат проектната документација и активно да учествуваат во процесот на консултации“, се вели во соопштението до медиумите.

Серија на јавни консултативни настани, кои започнуваат во текот на неделата од 30 март, ќе обезбедат отворена платформа за дијалог со проектниот тим. Овие сесии се наменети да овозможат локалните заедници, институциите и сите заинтересирани страни да поставуваат прашања, да споделуваат мислења и суштински да придонесат во развојот на проектот.

Документацијата за ESIA, вклучително и резиме на разбирлив јазик, е достапна онлајн и во општините на локално ниво. Материјалите се подготвени на повеќе јазици, со цел да се обезбеди пристапност и инклузивност за сите засегнати страни.

Сите добиени коментари во текот на периодот на јавен увид ќе бидат внимателно разгледани и вклучени во финалната верзија на Студијата (ESIA), како и во плановите за управување што ќе го водат процесот на изградба и работење, велат од „Алказар Енерџи“.

„Транспарентноста и отчетноста се во основата на начинот на кој ги развиваме нашите проекти“, изјавија од Алказар Енерџи. „Работиме целосно во согласност со законите на Северна Македонија и во линија со меѓународните стандарди. Овој процес обезбедува ветерниот парк Штип да се развива одговорно, во партнерство со заедниците и со долгорочни придобивки за земјата.“

„Алказар Енерџи“ останува посветена на реализација на проект што обединува техничка извонредност, одговорност кон животната средина и суштинско вклучување на локалната заедница, придонесувајќи кон поодржлива и постабилна енергетска иднина за Северна Македонија.

За повеќе информации, пристап до ESIA материјалите или за доставување коментари, засегнатите страни се поканети да ја посетат следната веб-страница: https://alcazarenergy.com/single-projects/stip-wind-farm/ или да стапат во контакт со проектниот тим преку воспоставените комуникациски канали.