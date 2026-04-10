Албанија се реформира во „петта брзина“, Рама турка 700 реформи за да влезат во Унијата

Амбицијата на Албанија брзо да се приклучи на Европската Унија би можела да има значителни несакани ефекти врз управувањето и јавната доверба. Владата на премиерот Еди Рама и Социјалистичката партија се залагаат за невидено забрзување на законодавниот процес, со цел да се донесат околу 700 реформи во рекордно време со цел да се исполнат условите за преговорите за пристапување.

Многу набљудувачи и претставници на граѓанското општество го опишуваат ова брзање како „диво“. Поедноставената постапка предложена од владата предвидува еден вид автоматска брза трака што би можела да ги заобиколи клучните алатки за транспарентност и учество на јавноста.

„Изговорот е дека другите земји усвоија слични процедури за време на фазите на преговори, но во секој случај имаше оправдување“, изјави за Фокус Европа Клајди Казиу, истражувач во Институтот за демократија и медијација (IDM). „Тука не е презентирано никакво оправдување и граѓаните немаат можност да ги прочитаат нацрт-законите пред да бидат одобрени.“

Казиу како пример ја наведе ревизијата на законот за клевета во новинарството одобрена претходно оваа година, со која клеветата е декриминализирана само за регистрирани новинари, под двосмислена дефиниција што ги исклучува навредите.

„Овие површни реформи ризикуваат да ја ослабат регулаторната рамка и не обезбедуваат вистинско усогласување со европските стандарди“, нагласи тој.

Според IDM, долгогодишен албански тинк-тенк активен во областа на управувањето, владеењето на правото и европската интеграција, проблемот е структурен: албанските граѓани имаат поголема доверба во меѓународните институции – вклучително и Европската Унија – отколку во националните институции, бидејќи сметаат дека не можат сами да ги контролираат сопствените влади.

„Тоа е долгорочен проблем: ако реформите се наметнуваат одозгора без солидна локална основа, не се гради граѓанско ткиво способно да ги следи и консолидира тие трансформации“, рече Казиу.

Прашањето е особено релевантно за владеењето на правото, област во која Албанија воведе значајни реформи во последните години, особено во судството и во борбата против корупцијата. Сепак, објаснува Казиу, заштитата на овие институции останува кревка.

„Додека SPAK – Специјалната антикорупциска структура – се обидува да ги гони кривичните дела на високо ниво, владата се чини дека го искористува ова обидувајќи се да ги демонтира токму структурите што треба да гарантираат транспарентност и законитост.“

Ова се однесува на недостатокот на следење по операцијата за проверка на СПАК, седумгодишниот процес на проценка на професионализмот, интегритетот и средствата на членовите на судството, што доведе до отстранување на повеќе од 260 судии и обвинители од функцијата. Не беше преземен никаков лек за справување со ова драстично намалување на судскиот персонал, а денес Албанија има нешто над 9,8 судии на 100.000 жители, околу половина од европскиот просек.

Оваа динамика покренува клучни прашања за иднината на европската интеграција на Албанија: пребрзото движење ризикува да создаде само привид на усогласеност со реформите, без да се изгради вистински национален систем способен да ги одржи. Според IDM, предизвикот ќе биде да се најде рамнотежа помеѓу желбата за затворање на преговорите до 2027 година и консолидацијата на партиципативните и транспарентни правила, без да се поткопа довербата на граѓаните.

„Денес, институциите треба да инвестираат во луѓето повеќе отколку во единствениот пазар“, заклучи Казиу. (EU alive)