Ал Пачино и Џони Деп снимаат филм за Модиљани

САД- Џони Деп ја прави својата прва филмска режисерска свирка по 25 години, открива Холивуд Репортер.

Четврт век откако се режираше себеси и Марлон Брандо во филмот „The Brave“, од 1997 година, неговото долгометражно режисерско деби, Деп треба да застане зад камерата за италијанскиот уметник Амедео Модиљани, и ќе биде копродуцент заедно со Ал Пачино и Бер Навиди.

Заснован на драмата на Денис Мекинтајр и адаптиран за екранот на Јержи и Мери Кромоловски, филмот ќе ја раскаже приказната за сликарот и скулпторот во Париз во 1916 година. Долго време сметан за критички и комерцијален неуспешен, Модиљани се движи низ турбулентен и раздвижени 48 часа кои ќе станат пресвртница во неговиот живот, на крајот зацврстувајќи ја неговата репутација како уметничка легенда. Снимањето треба да започне во Европа во пролетта 2023 година, а кастингот ќе биде откриен наскоро.

„Сагата за животот на г-дин Модиљани е онаа што ми е неверојатно почестена и навистина понизна да ја прикажам на екранот“, рече Деп, кој продуцира за IN.2, европскиот дел на неговата продукциска компанија Infinitum Nihil. „Тоа беше живот со големи тешкотии, но евентуален триумф – универзално човечка приказна со која сите гледачи може да се идентификуваат“.

Модиљани означува уште еден европски проект за Деп додека тој се чисти од неговото неодамнешно судење за клевета против поранешната сопруга Амбер Херд. Тој, исто така, го игра кралот Луј XV во историската љубовна приказна на францускиот режисер Мајвен, Jeanne du Barry, која започна да се снима кон крајот на јули и е првата глума на Деп по три години.

Филмот, исто така, ја означува следната соработка помеѓу Пачино и Навиди, кои претходно работеа заедно на филмови како „The Merchant Of Venice (2004), Wilde Salomé (2011) и Salomé (2013).

Иако е најпознат по неговите улоги на екранот, Деп продуцираше 10 филмови, вклучувајќи го „Hugo “ од 2011 година и, најново, „Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan од 2020 година.